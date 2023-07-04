Yunan bakandan 'Türkiye' mesajı: Müzakerelere hazırız

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Yunanistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) gerçekleştirdi. GKRY’li mevkidaşı Constantinos Kombos ile bir araya gelen Gerapetrit, görüşmenin ardından basın toplantısında konuştu. Gerapetrit, Yunanistan'ın deniz sınırları konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlığı çözmek için Türkiye ile müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtti.



Gerapetritis, Yunan hükümetinin açık denizde petrol ve doğal gaz arama hakkı da dahil olmak üzere her ülkenin münhasır ekonomik haklara sahip olduğu alanları belirleme konusunda anlaşmaya varmak için şu anda devam eden “olumlu havadan yararlanmak" istediğini söyledi.

KIBRIS MESAJI



“Yaşadığımız anlar gerçekten de tarihi anlar” diyen Gerapetritis, “Durum bölgesel ve uluslararası olarak oldukça zor, zorluklar çok büyük. Ortak anlayışımız ve çıkarlarımızın nasıl geliştirilmesi gerektiğine ilişkin anlayışımız çerçevesinde Kıbrıs sorununun hepimizin arzu ettiği adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşmasını sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.



Gerapetritis, “Sizlerin kişisel çabaları ve Yunanistan Başbakanı'nın (Kyriakos Miçotakis) desteği sayesinde daha aktif bir rol üstleniyor gibi görünen BM ve AB bağlamında, bunun denenmesi gereken başka bir tarihi fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi.



Gerapetritis, “Geriye kalan tek şey, Türkiye'nin de bir yakınlaşma yolunu içtenlikle isteyip istemediğini belirlemek” şeklinde konuştu.



Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, geçtiğimiz ay yapılan genel seçimlerden önce verdiği bir röportajda Türkiye'ye “dostluk eli” uzatacağını söylemişti.