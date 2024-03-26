Yüksek Mahkeme'den Julian Assange kararı

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Yüksek Mahkeme, ABD makamlarının Assange'ın akıbeti konusunda daha fazla güvence vermesini talep etti.

Söz konusu güvenceler, Assange'ın, ifade özgürlüğünü de kapsayan ABD Anayasası Birinci Değişiklik Maddesi'ne istinat edip edemeyeceği ve ölüm cezasına maruz kalıp kalmayacağı konularında bekleniyor.

Mahkeme ayrıca, Washington güvence vermezse, Assange'ın "ifade özgürlüğünün ihlali ve ölüm cezası alma ihtimali" gibi gerekçelerle yeni bir temyiz başvurusunda bulunabileceğine hükmetti.

İngiltere'de 2019'dan bu yana hapishanede olan Assange'ın, ABD tarafından 2010-2011 yıllarında gizli askeri belgeleri sızdırdığı gerekçesiyle iadesi isteniyor.

Assange, ABD'ye iade talebine karşı beş yıldır hukuki mücadele veriyor.

Bugünkü duruşmada, verilen kararın tersi yönde bir karar çıksaydı, 52 yaşındaki Assange'ın önümüzdeki günler içerisinde ABD'ye iade edilebileceği değerlendiriliyordu.