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Dünya
Haber Giriş: 08.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

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ABD’de 32 yıldır gösterimde olan ve yıllar içinde ‘kehanetleri’ teker teker çıkan animasyon dizi Simpsonlar’ın bir bölümünde, Trump fanatiklerinin Kongre binasına yaptığı baskın konu edilmişti.

Dünyada ve özellikle ABD’deki bazı önemli gelişmeleri önceden bilen dünyanın en uzun soluklu animasyon televizyon dizisi Simpsonlar’ın (The Simpsons), yakın tarihli bölümlerinden birinde, 3 Kasım 2020’deki ABD Başkanlık Seçimleri ve sonrasını konu olarak işlenmişti. Söz konusu bölümde, ülkede içsavaşın başladığı yönünde görüntülere yer verilmiş, Trump’ın görevi Joe Biden’a devredeceği 20 Ocak 2021 tarihinde, Homer Simpson bir evin çatısında elinde silahla beklerken resmedilmişti.

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Kongre baskınında, üstü çıplak ve kafasında miğfer olan göstericinin görüntüsüyle, Simpsonlar’da üzerinde ‘Vali’ yazan miğferli bir adamın yan yana görüntüsü, dün sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Simpsonlar’ın eski bölümlerinden alınan ve Homer Simpson’ın heykel çaldığı bir sahne ile Kongre binasından kürsü çalan yağmacının yan yana görüntüsü de çok paylaşıldı.

Yine bildi

TRUMP’I DA BİLDİ KOBE BRYANT’I DA

- 2000 yılında yayınlanan bir bölümünde Trump, ABD Başkanı olmuştu.

- Super Bowl’un kazananı tam üç kez bildi.

- Ebola salgınından tam 17 yıl önce, dizide ‘Ebola virüsü’ ifadesi yer almıştı.

- 2013’te yayınlanan bir bölümde, Kobe Bryant helikopter kazası sonucu ölüyordu.

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