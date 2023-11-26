Yeşilgöz, Wilders’e kapıyı kapattı

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Hollanda’da 22 Kasım’da gerçekleştirilen erken genel seçimleri büyük bir sürpriz yaparak ilk sırada tamamlayan aşırı sağcı ve İslam karşıtı politikacı Geert Wilders’in hükümet kurma umudu, Türkiye kökenli Dilan Yeşilgöz’e takıldı. 13 yıldır iktidarda olan, Ankara doğumlu Yeşilgöz liderliğindeki merkez sağ Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) seçimi, İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Sol’un (Groen Links) arkasında üçüncü sırada tamamlayabilmişti.

KOALİSYON BİR SEÇENEK DEĞİL

Seçim sonuçlarını değerlendiren Yeşilgöz, seçmenin mesajını aldıklarını belirterek, “Koalisyon bizim için bir seçenek değil ama sorumluluktan da kaçmıyoruz. İyi tedbirler alan merkez sağ bir kabineyi kolaylaştırıcı ve yapıcı bir şekilde destekleyeceğiz” diye konuştu. Seçimden önce Wilders ile birlikte hükümet kurabileceklerini belirten Yeşilgöz’ün bu açıklama ile Wilders’e kapıyı kapattığı değerlendiriliyor. Hükümet kurmak için sağ partilerin desteğine ihtiyaç duyan Wilders de Yeşilgöz’ün sözlerini hayal kırıklığı olarak niteledi.

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AYLAR SÜREBİLİR

Uzmanlar koalisyon görüşmelerinin aylar sürmesini bekliyor, Wilders’in başbakanlığının aşırı sağ söylemini yumuşatmasına bağlı olduğuna inanıyor. Hollanda’nın birçok kentinde Wilders’e karşı protesto gösterileri düzenleniyor.