Yer: İspanya F18 savaş uçağı otoyola düştü, dehşet içinde izlediler

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 16:45
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İspanya'da gösteri uçuşu yapan bir F18 savaş uçağı işlek bir otoyolun yakınına düştü. Pilotun kendini fırlatarak kurtulmayı başardığı öğrenilirken korkunç kazanın görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü.
İspanya'daki Zaragoza hava üssünden gösteri uçuşu yapmak için havalanan F18 savaş uçağı işlek bir otoyolun yakınına düşerek alev topuna dönüştü.PİLOT SON ANDA KURTULDU
Uçağın düşüş anı ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi ve polis yönlendirildi.
İspanya basınında çıkan haberlere göre uçağın pilotu felaketten saniyeler önce kendini fırlatarak kurtulmayı başardı.
Heraldo de Aragón gazetesi pilotun bacağından yaralandığı ve bunun dışında herhangi bir yaralanma bildirilmediğini duyurdu.
İsmi açıklanmayan pilotun Zaragoza Askeri Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.TÜYLER ÜRPERTEN GÖRÜNTÜLER
Korkunç kaza askeri üste ailelerin de katıldığı bir gösteri sırasında meydana geldi. Kaza yerel saatle 12:10 civarında meydana gelmeden önce pilot gösteri manevraları yapıyordu.
Sosyal medyaya düşen çarpışmanın tüyler ürpertici görüntülerinde F-18 savaş uçağının derin bir dalış yaptığı ve yere çakıldığı görülüyor. Savaş jeti
düşer düşmez büyük bir alev topuna dönüşürken, olay yerinden siyah bir duman bulutu yükseliyor.
Öte yandan görgü tanıklarından bazıları pilotun kendini fırlattığına şahit olduğunu iddia etti.
Hem Zaragoza Sivil Muhafız Komutanlığı hem de Aragon Polis Merkezi korkunç kazayı doğruladı.
Yetkililer uçağın sivil nüfusa herhangi bir zarar vermediğini olay yerinde incelemelerin devam ettiğini vurguladılar.
Kazaya neyin sebep olduğu henüz bilmiyor ancak yerel medyada yer alan haberlerde pilotun uçağı kontrol etmekle ilgili bazı sorunlar yaşadığı öne sürülüyor.