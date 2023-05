Yer: İspanya F18 savaş uçağı otoyola düştü, dehşet içinde izlediler

İspanya'daki Zaragoza hava üssünden gösteri uçuşu yapmak için havalanan F18 savaş uçağı işlek bir otoyolun yakınına düşerek alev topuna dönüştü.



Uçağın düşüş anı ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi ve polis yönlendirildi.



BREAKING: Spanish F/A-18 fighter jet has crashed in Zaragoza, the pilot has ejected and survived.pic.twitter.com/DKXo3mojs0 pic.twitter.com/mNTyKd29ZO