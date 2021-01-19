Yeni First Lady ‘Doktor B’

AFP’nin haberine göre, First Lady, resmi görevinin başlaması sonrasında da eğitimci olarak çalışmayı hedefliyor.

First Lady’nin sembolik görevleri bulunurken, Jill Biden’ın görevi süresince eğitim alanında çalışmalar yapması planlanıyor. Jill Biden’ın, eşi Joe Biden Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, dönemin First Lady’si Michelle Obama ile 2011’de hayata geçirdikleri ve asker ailelerine yardım etmek üzere kurulan ‘Birleşik Kuvvetleri’ de yeniden canlandırması gündemde. Jill Biden, ilk eşi ile kızını elim bir trafik kazasında kaybeden Joe Biden’ın ikinci eşi. İkilinin, Ashley adında ortak bir kızları da var.

Joe Biden, sık sık ‘eşinin kendisini toparladığını’ dile getiriyor. Jill Biden, Joe Biden ile 1977’de evlendikten sonra iki yüksek lisans bir de doktora yapmış.