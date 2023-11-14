Yargıç ablası hayatını kaybetti

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ESKİ ABD Başkanı Donald Trump’ın ablası Maryanne Trump Barry, 86 yaşında New York’ta Manhattan’daki evinde vefat etti. Maryanne Trump Barry, hayatı boyunca Donald Trump’ın hem koruyucusu hem de eleştirmeni olarak nitelendiriliyordu. Ablası, Trump’ın tavsiyelerine başvurduğu birkaç kişiden biriydi. Eski bir avukat ve emekli yargıç olan Maryanne Trump Barry, eski başkan Bill Clinton döneminde ABD Temyiz Mahkemesi Başyargıcı olarak atanmıştı. Öte yandan yeğeni Mary Trump’ın gizlice kaydettiği ve geçen yıl yayınlanan ses kaydında ablası, Trump hakkındaki “zalim” ve “prensiplerinin olmadığı” sözleriyle gündeme gelmişti. İki abla, bir ağabey ve bir kardeşi olan 77 yaşındaki Donald Trump’ın ağabeyi Fredrick Trump 1981’de hayatını kaybetmişti.