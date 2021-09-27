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Yahoo News'tan bomba iddia: CIA, Rusya'nın Assange'ı kaçırmasını önlemek için Londra'da çatışmaya hazırdı!

#Assange#Cıa#ABD
Yahoo Newstan bomba iddia: CIA, Rusyanın Assangeı kaçırmasını önlemek için Londrada çatışmaya hazırdı

ABD, WikiLeaks’in kurucu ortağını yakalamak için Londra sokaklarını bir Bond filmine benzetmeye hazırdı. Yahoo News'un ulaştığı kaynaklara göre, bu plan çok fazla sorun çıkaracağının fark edilmesi üzerine hayata geçirilmedi.

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ABD makamlarının Julian Assange’ı sevmedikleri aşikar olsa da Mike Pompeo ve Gina Haspel’in yönetimindeki CIA, WikiLeaks kurucusuna yönelik nefreti tamamen yeni bir seviyeye taşıdı.

İsmini vermek istemeyen eski yetkililerle görüşen Yahoo News'in iddialarına göre, ABD'li yetkililer suikastı bile göze alıyordu

Söz konusu iddialara göre, Pompeo ve Haspel’in atanmalarından önce, ABD’nin en üst düzey casus teşkilatının planları Assange ve diğer birçok gazeteciyi 'bilgi simsarları' olarak sınıflandırarak onlar üzerindeki gözetleme olanaklarını genişletmekle sınırlıydı.

Pompeo'nun CIA başkanlığına atanmasının ardından ilk işi WikiLeaks’i 'devlet dışı düşmanca istihbarat servisi' olarak adlandırmayı önermek oldu.

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Bunun anlamsız bir isim değişikliği olmadığını iddia eden Yahoo News, sitenin bu şekilde yeniden sınıflandırılmasının CIA’in ona bir yabancı istihbarat teşkilatı gibi davranmasına ve herhangi bir gözetim olmaksızın ona karşı hareket etmesine izin verecekti.

Eski bir yetkili, 'İnsanların CIA’in saldırgan (karşı istihbarat) operasyonları adı altında ne kadar çok şey yapabileceğini ve bunların nasıl asgari düzeyde gözetim altında olduğunu anladıklarını sanmıyorum' dedi.

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ASSANGE'A KARŞI KOMPLO

Her şey WikiLeaks’in, CIA tarafından siber saldırı operasyonlarında kullanılan özel bir araç seti olan Vault 7’yi yayınlamasıyla değişti. Yahoo’nun kaynakları, bundan sonra Pompeo ve ardından CIA başkanı Gina Haspel’in Assange’ın kanını istediğini iddia ediyor.

2017’de, WikiLeaks’in kurucusunu saklandığı Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’nden kaçırıp üçüncü bir ülkeye nakletmenin, buradan da ABD’ye aktarmanın yollarını aradılar.

Medya kaynaklarından birisi olayı şu sözler ile anlattı: 'Bir grup adamımız girip işini yaparken İngilizlerin her şeyi görmezden geleceği konuşuluyordu. Ama İngilizler, ‘Olmaz, bunu bizim topraklarımızda yapamazsınız' dedi.'

İddiaya göre, Amerikan istihbarat topluluğu, Rusya’nın Assange’ı Birleşik Krallık’tan çıkarmayı planladığı bilgisini alınca CIA’in planları daha da büyüdü.

Yahoo Newstan bomba iddia: CIA, Rusyanın Assangeı kaçırmasını önlemek için Londrada çatışmaya hazırdı

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'SİLAHLI ÇATIŞMA BİLE GÖZE ALINDI'

 ABD casus teşkilatı Assange’ı durdurmanın yollarını planlamaya başladı. CIA, Assange’ı taşıyan Rus diplomatik aracına arabayla çarpmak, Assange’ı taşıyan Rus uçağının lastiklerini vurmak ya da Kremlin ajanlarıyla Londra sokaklarında doğrudan silahlı çatışma başlatmayı göze alıyordu.

Yahoo’ya konuşan eski üst düzey bir yetkili 'Komik ötesiydi. Sokak temizlikçileri, polis memurları, güvenlik görevlileri... üç blok çapındaki (Ekvador Büyükelçiliği çevresinde) her insanın istihbarat servislerinden biri için çalıştığı bir noktaya geldik' ifadelerini kullandı

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Medya kuruluşunun kaynakları, sırf onun Rusların eline düşmesini ve ABD kovuşturmasından kaçmasını önlemek için Assange’a düpedüz suikast planı bile olduğunu öne sürüyor.

Ayrıca, Assange’ı Ekvador Büyükelçiliği’nden dışarı sürükleyip onu kefalet koşullarını ihlal etmekle suçlayan İngiliz yetkililere teslim etmek gibi daha hafif planlar olduğu da bildirildi.

PLAN NEDEN RAFA KALDIRILDI?

Yahoo, CIA'in çılgın planlarının harekete geçmemesinin çeşitli nedenleri olduğunu iddia ediyor. Özellikle Ulusal Güvenlik Konseyi’nde bazı Amerikalı yetkililer Assange'ın bu şekilde alınmasına şiddetle karşı çıkmışlar.

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Bir istihbarat yetkilisi, planı 'saçma' olarak nitelendirerek, 'Burası Pakistan veya Mısır değil, Londra'dan bahsediyoruz' dediği de iddialar arasında.

Sonunda, Yahoo’nun kaynaklarının Rusya’nın planladığını iddia ettiği Assange’ı İngiltere’den kaçırma planı da dahil olmak üzere, Yahoo News tarafından bildirilen bu planların hiçbiri gerçekleşmedi.

Hâlâ Birleşik Krallık’ta bulunan Assange, İngiliz mahkemesinin bir girişimi reddetmesine rağmen devam eden ABD'nin iade girişimleriyle mücadele ediyor.

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#Assange#Cıa#ABD