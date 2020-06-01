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DHA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 16:36,Son Güncelleme:

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange mahkemeye katılamadı

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WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange mahkemeye katılamadı
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WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın solunum problemi yaşadığı gerekçesiyle hapis yattığı İngiltere'nin başkenti Londra’daki Belmarsh Hapishanesi’nden görüntülü konferans yoluyla davaya katılamadığı belirtildi.

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın (48), tutuklu bulunduğu Belmarsh Hapishanesi’nden ‘solunum problemleri’ nedeniyle görüntülü konferans yoluyla görülen davaya katılamadığı duyuruldu. İngiliz medyası, Assange’in daha önceki duruşmalara da sağlık sorunları nedeniyle katılamadığını bildirdi.

JULIAN ASSANGE KİMDİR?

2006’da gizli bilgi ve fotoğrafları yayımlayan Wikileaks’in kurucusu olan Julian Assange, 2010’da ABD askerlerinin Irak’ta bir helikopterden ateş açarak 18 sivili öldürdüklerini gösteren görüntüleri dünyayla paylaştı. Ancak Assange, aynı yıl içinde İsveçli savcıların, cinsel saldırı iddialarına ilişkin hakkında uluslararası yakalama kararı çıkartmasının ardından İngiltere’de gözaltına alındı.

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