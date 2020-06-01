WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange mahkemeye katılamadı

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın (48), tutuklu bulunduğu Belmarsh Hapishanesi’nden ‘solunum problemleri’ nedeniyle görüntülü konferans yoluyla görülen davaya katılamadığı duyuruldu. İngiliz medyası, Assange’in daha önceki duruşmalara da sağlık sorunları nedeniyle katılamadığını bildirdi.

JULIAN ASSANGE KİMDİR?

2006’da gizli bilgi ve fotoğrafları yayımlayan Wikileaks’in kurucusu olan Julian Assange, 2010’da ABD askerlerinin Irak’ta bir helikopterden ateş açarak 18 sivili öldürdüklerini gösteren görüntüleri dünyayla paylaştı. Ancak Assange, aynı yıl içinde İsveçli savcıların, cinsel saldırı iddialarına ilişkin hakkında uluslararası yakalama kararı çıkartmasının ardından İngiltere’de gözaltına alındı.