Wagner ile kritik temas! Putin Troshev ile görüştü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Kremlin’de takma adı "Sedoi" veya Rusça'da "gri saç" olarak da bilinen Rus paralı asker grubu Wagner eski komutanlarından Andrei Troshev ile Kremlin’de görüştü.



SAVAŞ BİRİMLERİNİ DENETLEMEKLE GÖREVLENDİRDİ



Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov’un da hazır bulunduğu görüşmede, Ukrayna savaşında gönüllü savaş birimlerinin nasıl kullanıldığını tartışıldı.



Putin, Troshev’i Ukrayna'daki gönüllü savaş birimlerini denetlemekle görevlendirdi. Putin’in görüşmede Troshev’e "Ne olduğunu, nasıl yapıldığını biliyorsunuz, mücadelenin en iyi ve başarılı şekilde ilerlemesi için çözülmesi gereken sorunları önceden biliyorsunuz” dediği aktarıldı.



Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Troshev artık Savunma Bakanlığına bağlı çalıştığını söyledi.



RUS MEDYASI: GÖREVİ ONUN ÜSTLENMESİNİ İSTEDİ



Rus medyası, Kremlin'deki görüşmenin, Ağustos ayında bir uçak kazasında ölen Wagner lideri Prigojin’in Haziran ayındaki başarısız isyanının ardından devletin artık paralı asker grubu üzerinde “kontrolü ele geçirdiğini” gösterdiğini vurgularken Prigojin’in isyanından sadece birkaç gün sonra Putin’in paralı askerlerle savaşmaya devam etme fırsatı sunduğu ve Troshev'in Prigojin’in görevini devralmasını söylediği aktardı.



Thoshev, 2016 yılında Suriye'deki Palmira'da DEAŞ militanlarına karşı düzenlenen saldırılardaki rolü nedeniyle Rusya'nın en yüksek madalyası olan “Rusya Kahramanı” ile ödüllendirilmişti.