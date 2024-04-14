Ünlü şefin barı işgal altında

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TELEVİZYON yapımlarıyla geniş hayran kitlesine ulaşan İngiliz şef Gordon Ramsay’in başı işgalcilerle dertte. Londra’da Regents Park’taki lüks York&Albany barı yeni kira sözleşmesi nedeniyle geçici olarak kapalıydı. Biri kadın altı ‘profesyonel işgalci’nin, kapıya, kendilerini dışarı çıkarmaya çalışan herkese karşı yasal işlem başlatmakla tehdit eden bir tabela yerleştirdikleri belirtiliyor. Gösterişli barı çöplüğe çeviren işgalcilerden kurtulmak için çarşamba günü polis çağıran 57 yaşındaki şef, çeteyi mekândan çıkarmada başarılı olamadı.

‘DOKUNURSANIZ DAVA AÇARIZ’

İngiliz basınına konuşan bir kaynak, “Gordon için tam bir kâbus senaryosu. Yeni bir kira sözleşmesinin imzalanması aşamasında bar geçici olarak kapatıldığında bir grup ‘profesyonel işgalci’ tüm güvenliği ve kameraları atlatarak içeri girdi” dedi. Ön kapıya “konut olmayan bir bina” olduğu için orada kalma hakkına sahip olduklarını belirten bir yasal uyarı asan işgalciler, “Şiddet kullanarak ya da şiddet tehdidiyle girmeye kalkışırsanız hakkınızda dava açarız” tehdidinde bulunuyor. Gordon Ramsay, barın bulunduğu 19’uncu yüzyıldan kalma binayı ele geçiren işgalcilerden kurtulmanın yolunu arıyor.

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Yasal boşluktan faydalanan ‘profesyonel işgalciler’, ünlü şefin barını ele geçirdi.