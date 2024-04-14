×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Ünlü şefin barı işgal altında

Güncelleme Tarihi:

#Gordon Ramsay#Londra#Regents Park
Ünlü şefin barı işgal altında
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 07:00

Ünlü İngiliz şef Gordon Ramsay’in Londra’da bir süredir kapalı olan barı, evsizler tarafından işgal edildi. Ramsay işgalcileri, 13 milyon sterlinlik mekânından çıkarmanın yollarını arıyor.

Haberin Devamı

TELEVİZYON yapımlarıyla geniş hayran kitlesine ulaşan İngiliz şef Gordon Ramsay’in başı işgalcilerle dertte. Londra’da Regents Park’taki lüks York&Albany barı yeni kira sözleşmesi nedeniyle geçici olarak kapalıydı. Biri kadın altı ‘profesyonel işgalci’nin, kapıya, kendilerini dışarı çıkarmaya çalışan herkese karşı yasal işlem başlatmakla tehdit eden bir tabela yerleştirdikleri belirtiliyor. Gösterişli barı çöplüğe çeviren işgalcilerden kurtulmak için çarşamba günü polis çağıran 57 yaşındaki şef, çeteyi mekândan çıkarmada başarılı olamadı.

Ünlü şefin barı işgal altında

‘DOKUNURSANIZ DAVA AÇARIZ’

İngiliz basınına konuşan bir kaynak, “Gordon için tam bir kâbus senaryosu. Yeni bir kira sözleşmesinin imzalanması aşamasında bar geçici olarak kapatıldığında bir grup ‘profesyonel işgalci’ tüm güvenliği ve kameraları atlatarak içeri girdi” dedi. Ön kapıya “konut olmayan bir bina” olduğu için orada kalma hakkına sahip olduklarını belirten bir yasal uyarı asan işgalciler, “Şiddet kullanarak ya da şiddet tehdidiyle girmeye kalkışırsanız hakkınızda dava açarız” tehdidinde bulunuyor. Gordon Ramsay, barın bulunduğu 19’uncu yüzyıldan kalma binayı ele geçiren işgalcilerden kurtulmanın yolunu arıyor.

Haberin Devamı

Ünlü şefin barı işgal altında
Yasal boşluktan faydalanan ‘profesyonel işgalciler’, ünlü şefin barını ele geçirdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gordon Ramsay#Londra#Regents Park

BAKMADAN GEÇME!