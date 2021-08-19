UNICEF’in ‘iyimser’ tavrı tepki çekti

Reuters’tan Emma Farge ve Emma Thomasson’ın haberine göre UNICEF, Taliban’la görüştükten sonra, Taliban’ın kız çocuklarının eğitimine ‘olumlu’ baktığına ilişkin bir açıklama yaptı. İşte bu açıklama, Taliban’ı meşrulaştırma adımı olduğu gerekçesiyle tepki çekti. Sosyal medyaki tepkilerden bazıları şöyle:

“Kız çocuklarının eğitim hakkı başta olmak üzere bir sürü hakkı engellenecek ama çocuk hakları savunucusu olan siz, bunu ‘iyimserlik’ adı altında servis ediyorsunuz. Umarım bir gün Taliban’ın iyimserliğine muhtaç kalmazsınız.”

“Terk edilmişliği Afgan kadın ve kızlardan daha çok yaşayan yok herhalde, bir tanesinin bile ülkeyi terk etme, sesini duyurma, insani yardım alabilme olasılığı yok bu uluslararası körlükte, örnek alacakları, umut bağlayacabilecekleri bir senaryo da kalmamış.”

TÜRKİYE’NİN ROLÜ ÖNEMLİ

AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ülkesinden kaçan Afganların Avrupa’ya gelişlerinin önlenmesinde Türkiye’nin “çok önemli rol oynayacağını” söyledi. Borrell, “Zaten son 3 aydır bir Afgan göçü var. İran, Irak veya Doğu Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geliş var ve daha da olacaktır. Bu, bizim transit ülkelerle sıkı şekilde çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Burada Türkiye çok önemli bir rol oynayacaktır” dedi.

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