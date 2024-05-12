Üçüncü kez Lahey’e başvurdu: Güney Afrika’dan yeni tedbir talebi

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Talepte, İsrail’in Divan’ın tedbir kararlarına ısrarla uymadığı ve Gazze’de “korkunç ihlalleri”ne devam ettiği bildirildi.

LİBYA DA MÜDAHİL OLACAK

Divan, 26 Ocak’ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi’ndeki yükümlülüklerine uygun davranması gerektiğini belirterek, 6 madde de ihtiyati tedbir kararına hükmetmişti. Güney Afrika ikinci olarak 6 Mart’ta Gazze’de baş gösteren kıtlık nedeniyle ikinci kez ek tedbir talebinde bulunmuş ve Divan, 28 Mart’ta İsrail aleyhine özellikle insani yardımların Filistinlilere ulaşmasını sağlaması için ek tedbirlere hükmetmişti. Öte yandan UAD, Libya’nın, Soykırım Sözleşmesi’nin ihlali gerekçesiyle Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı davaya müdahil olma başvurusu yaptığını açıkladı. Böylelikle Libya, soykırım davasına müdahil olan ilk İslam İş Birliği Teşkilatı üyesi olacak. Daha önce Kolombiya ve Nikaragua davaya müdahil olmak için başvuruda bulunmuştu.