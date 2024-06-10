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Türkiye’den önemli adım: Fidan Rusya’da BRICS toplantısına katılacak

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#Hakan Fidan#Rusya#BRICS
Türkiye’den önemli adım: Fidan Rusya’da BRICS toplantısına katılacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki günlük bir ziyaret için Rusya’ya gidiyor.

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Bakan Fidan hem Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşecek hem de Nijniy Novgorod’da kentinde BRICS dışişleri bakanları toplantısı marjında düzenlenecek BRICS+ toplantısına konuk ülke statüsüyle katılacak.

TOPLANTI NEDEN ÖNEMLİ

Fidan geçen haftaki Çin ziyareti sırasında Türkiye’nin BRICS gibi farklı platformlarda yeni işbirliği fırsatları arayacağını belirtmişti. BRICS’in ilk adımları gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olması gerektiğini savunan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin arasında atıldı. Grubun ilk adı bu ülkelerin ilk harflerinden yola çıkarak BRIC oldu. Güney Afrika’nın da birliğe katılmasıyla grubun adı BRICS oldu. Son olarak Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de bu topluluğun parçası haline geldi ve artık topluluk BRICS+ oldu.

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ÇOK YÖNLÜ DIŞ POLİTİKA

Son 15 gündeki diplomasi trafiğinin Türkiye’nin bu çok yönlü politikasının göstergesi niteliğinde olduğunu da ifade eden kaynaklar, Fidan’ın NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katıldığını, D8 toplantısına ev sahipliği yaptığını ardından katıldığı Körfez İşbirliği toplantılarını hatırlatıyor.

İSVİÇRE’DEKİ UKRAYNA ZİRVESİNE DE GİDECEK

-Bakan Fidan’ın gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile katılacağı G7 zirvesinin ardından önemli bir toplantı daha var. Fidan, 15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre Burgenstock’da düzenlenecek Ukrayna Zirvesinde Türkiye’yi temsil edecek. ABD’den de Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in katılması beklenen toplantı, Ukrayna’nın talebi üzerine yapılıyor. Toplantıda Ukrayna Rusya savaşının sona ermesi için atılabilecek adımlar ve Ukrayna’daki son durum ele alınacak.

 

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#Hakan Fidan#Rusya#BRICS

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