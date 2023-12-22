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Turistik kentte saldırı: 15 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Çekya#Charles Üniversitesi#Prag
Turistik kentte saldırı: 15 ölü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 07:00

Çekya’nın başkenti Prag’da turistlerin uğrak yerlerinden Jan Palach meydanındaki Charles Üniversitesi’nde dün dehşet dolu anlar yaşandı.

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Çekya’da dün ülke tarihinin en ölümcül saldırısı gerçekleşti. David Kozak isimli 24 yaşındaki üniversite öğrencisi, sabah babasını öldürdükten sonra öğlen 15.00 sıralarında okuduğu Charles Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakültesi’ne gitti. Burada üniversite binasının terasından sniper tüfekle rasgele aralarında arkadaşlarının da olduğu öğrencilerin üzerine ateş açtı. 15 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 24 kişi de yaralandı.

Turistik kentte saldırı: 15 ölü

Polis, vücudunda çeşitli yaraları olan Kozak’ın katliamın ve polisle çatışmasının ardından intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor. Silah sesleri üniversite yakınındaki heykelleriyle ünlü Charles Köprüsü’nden de duyuldu. Büyük panik yaşayan turistler olay yerinden koşarak uzaklaştı. Saldırıda terör bağlantısı bulunamadı.

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Turistik kentte saldırı: 15 ölü

Öğrenciler pencere pervazlarına çıkarak saldırıdan kaçtı.

Kozak’ın saldırıdan önce Telegram’da “Okulda bir katliam yapmak istiyorum” diye yazdığı öğrenildi.  Kozak’ın okula devasa bir cephanelikle geldiği de belirtildi. 

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#Çekya#Charles Üniversitesi#Prag

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