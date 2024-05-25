Türbülansta felç kaldı

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Londra-Singapur seferini yapan Boeing 777-300ER tipi uçak türbülansa yakalanmış ve sarsıntı sırasında 1 yolcu ölmüş 41 yolcu ise yaralanmıştı. Kazayı zarar görmeden atlatan yolcular uçuşun nihai güzergâhı Singapur’a varsa da yaralılar için korkunç süreç devam ediyor. Uçağın acil iniş için yönlendirildiği Tayland’ın başkenti Bangkok’ta tedavi altına alınan yaralılardan 20’sinin yoğun bakımda olduğu belirtilirken, bir yolcunun belden aşağısının felç kaldığı öğrenildi.

KORİDORA DÜŞTÜ

İngiliz vatandaşı bir dans öğretmeni olan Kerry Jordan isimli kadın, türbülans nedeniyle baş üstü dolaplarına çarpıp ardından uçağın koridoruna düştü. Uçağın yere inmesinin ardından Bangkok’ta ameliyata alınan kadının eşi Keith Davis, karısının uçak yere inene kadar koridorda hareketsiz kaldığını söyledi. Talihsiz kadın dahil toplam 22 kişinin türbülans nedeniyle omurilik yaralanması yaşadığı belirtiliyor. 6 kişinin ise kafatası ve beyin yaralanmaları nedeniyle tedavi gördüğü aktarılıyor. Bazı yaralılar taburcu edilmeye başlanırken, hastane yetkilileri omurga yaralanması olanların birkaç hafta hastanede kalacaklarını açıkladı.

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KEMERLER ‘SIKILIYOR’

- Singapur Havayolları, yaşananların ardından “daha sıkı bir emniyet kemeri” politikası uygulamaya karar verdiklerini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada “emniyet kemeri” işareti yandığında artık yemek servisi verilmeyeceği ve yolculara emniyet kemerlerini takmaları konusunda daha ciddi uyarılarda bulunacakları belirtildi. Ayrıca havayolu şirketinin uçaklarını türbülansın meydana geldiği bölgeden farklı rotalara yönlendirdiği tespit edildi.