Trump'ın Gazze planı İsrail'de endişe yarattı: Netanyahu'nun bütün hesapları bozulabilir! ABD'de gergin atmosfer

Söz konusu planda, ateşkesin başlangıcında tüm rehinelerin "hemen" ve "tek seferde" serbest bırakılması öngörülüyor. ABD basınının ulaştığı belgelere göre, serbest bırakma işleminin yaklaşık 72 saatlik bir süreye yayılması planlanıyor. İsrailli yetkililer, planın "büyük olasılıkla" uygulamaya konulacağını tahmin ediyor.

Washington Post'un (WP) haberinde, planın Hamas'ın tüm saldırı silahlarının imhasını şart koştuğu belirtildi. Ayrıca haberde, "barışçıl şekilde bir arada yaşamayı taahhüt eden Hamas mensuplarına af ya da sınır dışı seçeneği sunulacağı da yer aldı.

YARDIM FONU PLANI İSRAİL'İN BÜTÜN PLANLARINI BOZABİLİR

Planın en tartışmalı maddelerinden biri, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden çıkarılması ve silahsızlandırılmasını öngören kısım oldu. Bir diğer tartışma konusu ise ABD'nin finanse ettiği Gazze yardım fonunun geleceği oldu.

Yardım fonu, Gazze'de sivillere "insani yardım sağladığını" iddia eden ABD ve İsrail kontrolündeki bir dernek tarafından kullanılıyor. Şu ana kadar yüzlerce Gazzeli, bu kuruluşun yardım noktalarında üzerlerine ateş açılması nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail hükümeti, Trump yönetiminin bu fonu kapatarak yardım dağıtımını Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına devretmesinden endişe duyuyor.

Yedioth Ahrenot'un haberine göre, fon halihazırda ciddi bir bütçe kriziyle karşı karşıya. BM, Kızılhaç ve Kızılay'ın Gazze içine yardım ulaştırmasına izin vermeyen İsrail, Gazze'deki aç bırakma ve zorla sürgün politikasını insani yardım üzerindeki kontrolüyle sürdürüyor. Fonun kesilmesi, İsrail'in insani yardım tekelinin sonlandırılması anlamına gelebilir.

AŞIRI SAĞCI BAKANLAR DEVREDE: ÜSTÜ KAPALI UYARILAR

Netanyahu, pazartesi günü Beyaz Saray'da Trump'ın konuğu olacak. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Trump-Netanyahu görüşmesi öncesinde İsrail hükümetinin koalisyon ortaklarından gelen baskılar da arttı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Başbakan, Hamas tamamen yenilgiye uğratılmadan savaşı sona erdirme yetkiniz yok" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise "Başbakan'ın, Başkan Trump ile görüşmelerde gerektiği gibi İsrail çıkarlarını temsil edeceğine güveniyorum" diyerek Netanyahu'yu "üstü kapalı" şekilde uyardı.

Savunma Bakanı Yisrael Katz da dün akşam yaptığı açıklamada, "Hamas tüm rehineleri serbest bırakıp silahsızlanmazsa, Gazze de Hamas da yok edilecek" dedi. Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin saldırıların yoğunluğunu artırdığını ve Gazze Şeridi'nde daha fazla bölgeyi ele geçirdiğini belirtti.

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrailli aşırı sağcı bakanlar, Gazze'nin tamamen işgal edilmesini savunduğu hatırlatıldı. Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planından vazgeçmesi durumunda İsrail hükümetindeki aşırı sağcı parti ve bakanların koalisyondan çekilebileceği iddia edildi.

ABD'DE ATMOSFER GERGİNLEŞTİ

C14'ün bildirdiğine göre ABD'deki İsrail heyeti, Netanyahu’nun Trump ile yapacağı görüşme öncesinde New York’ta yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor. Görüşmenin, savaşın sona erdirilmesine ilişkin ilkeleri şekillendirebilecek ve sonraki süreci belirleyebilecek nitelikte olduğu ifade edildi.

Haberde, Netanyahu’ya yakın isimlerin, kritik bir döneme girildiğini ve atmosferin gerginleştiğini dile getirdiği aktarıldı. İsrail ekibinin, savaşın ardından ortaya çıkacak gelişmeleri de dikkate alarak hazırlık yaptığı kaydedildi.

New York'taki 80. BM Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştiren Netanyahu, lider ve temsilcilerin protestosuyla karşılaşmıştı. Çok sayıda ülkenin temsilcisi, Netanyahu kürsüye çıktığı sırada salonu terk etmiş ve İsrail Başbakanı boş salona konuşma yapmak zorunda kalmıştı.

NETANYAHU'NUN ÖNÜNDE 2 SEÇENEK VAR

Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının ardından Trump ile yapacağı görüşme, hem siyasi hem güvenlik boyutunda dikkatle izlenecek. Görüşmenin zamanlamasının, Netanyahu’nun iç siyasetteki kritik karar süreciyle aynı döneme denk gelmesi önem taşıyor.

İsrail basınına göre Netanyahu'nun önünde 2 seçenek bulunuyor: Görev süresini bir yıl daha uzatarak 2026 bütçesini geçirme ve yeni yasalar çıkarma ya da erken seçim için tarih belirleme.

İsrail basını, Netanyahu’nun vereceği kararın, büyük ölçüde Trump ile yapılacak görüşmeden çıkacak sonuca bağlı olacağını ifade etti.