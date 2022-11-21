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Trump, Twitter’a geri döner mi

Güncelleme Tarihi:

#Elon Musk#Twitter#Donald Trump
Trump, Twitter’a geri döner mi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 07:00

Amerikalı iş insanı Elon Musk, eski Başkan Donald Trump’ın hesabını açıp, Twitter’a geri davet etti.

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Ancak, Trump’ın dönmesi kolay değil, yasal ve mali engellerle karşı karşıya kalabilir. Twitter’ın yeni sahibi Musk, Trump’ın geri dönmesi için yaptığı bir anketi takiben, Trump’ın hesabının yeniden açtı.

MUSK ANKET YAPTI

“Halk konuştu, Trump geri dönecek” diye tweet atan Musk, ankete katılan 15 milyondan fazla Twitter kullanıcısının yüzde 51.8’inin Trump’a hesabının geri verilmesini desteklediğini belirtti. Trump’ın hesabı 6 Ocak 2021’deki ABD Kongresi baskınından sonra, “nefret söylemi” yaydığı gerekçesiyle kalıcı olarak engellenmişti. Rakip sağcı platform Truth Social’a geçen Trump, defalarca ‘geri dönmek için bir neden görmüyorum’ demişti.

Geçen yıl toplam değeri 15 milyar dolar gösterilen Truth Social’ın son olarak değeri, Trump grubu ile birleşme planının ardından 1.3 milyar dolara kadar düşmüştü. Trump’ın Twitter’a geçmesi halinde yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle davalarla karşı karşıya kalabileceği söyleniyor.

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Trump, Twitter’a geri döner mi

 

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