Trump davasında sona doğru… Bir zamanlar dünyanın en güçlü adamıydı… Şimdi kaderi 12 sıradan vatandaşın elinde…

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Davanın hakimi Juan Merchan jüriye verdiği talimatları tamamladıktan sonra Donald Trump, hukuk ekibi ve savcılara son bir emir verdi. Dün, mahkeme salonundan odasına gitmeden önce “Hepinize burada lütfen bulunmanızı emrediyorum” dedi ve “Binayı terk edemezsiniz” talimatı verdi.

BİR ZAMANLAR “DÜNYANIN EN GÜÇLÜ” ADAMIYDI… ŞİMDİ KADERİ BAŞKALARININ ELİNDE

Bir zamanlar “özgür dünyanın lideri” olarak anılan Trump için bu yaşadığı en zorlu süreçlerden birine girildiğinin işareti sayıldı.

Donald Trump mahkemede kendisini bir azize benzetip "Rahibe Teresa bile gelse bu haskız suçlamalardan kurtulamazdı" dedi

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ABD başkanlığını bir dönem yürüten ve kasım ayında yapılacak seçimler için yeniden aday olan Donald Trump siyasi hayatının en zorlu dönemecinde.

Başkanlığı döneminde çok kritik kararlara imza atan ve tüm dünyanın ağzından çıkacak tek bir kelimeye bir odaklandığı Trump şimdi ise bir yargıç tarafından belirlenen ve mahkeme memurları tarafından uygulanan kurallara tabi oldu…





KENDİNİ RAHİBE TERESA İLE KIYASLADI

Jüri üyelerinin eski başkanın akıbetini değerlendirmeye başlamasının hemen ardından Trump, duruşma salonunda yaptığı konuşmada davayı eleştirdi ve kendisini bir azize ile kıyaslayarak “Rahibe Teresa bu suçlamaları yenemezdi. Suçlamalar hileli. Her şey hileli” dedi.

Jüri üyeleri yaklaşık dört buçuk saat müzakere ettikten sonra saat 16:00'da evlerine gönderildi. Ancak jüri mahkemeye bir not yollayarak davanın kilit tanıklarını yeniden dinlemek istediklerini bildirdiler.

Siyasi yorumcular Donald Trump’ın siyasi kariyerinde ilk kez hiçbir şeyin kontrolünü elinde tutamadığı ve onun için büyük bir bilinmezlik anlamına gelen bu konumda sıkışıp kaldığını söylüyor. Trump'ın yargılandığı davadaki jüri üyelerinin 7'si erkek 5'i kadın... Jüri New York'ta yaşayan 12 sıradan ABD vatandaşından oluşuyor

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KADERİ 12 SIRADAN NEW YORKLUNUN ELİNDE: KARAR VERİRKEN ONA OLAN HİSLERİNİZİ BİR KENARA BIRAKIN

Mahkemenin hakimi Juan Merchan, kapanış konuşmalarının ardından karar verme sırası gelen jüri üyelerine özel bir konuşma yaparak son sözlerini söylerken Trump hakkındaki duygularını bir kenara bırakmaları ve oybirliğiyle bir karara varmaları için gereken süreyi kullanmaları konusunda uyarı yaptı.

Merchan son talimatlarında jüri üyelerine “Sizler gerçeklerin yargıçlarısınız ve sanığın suçlu ya da suçsuz olduğuna karar vermekten sorumlusunuz” dedi.

Mahkeme önünde Trump destekçileri ve onun yargılanıp hapse atılarak siyaset sahnesinden inmesini isteyenler de sık sık karşı karşıya geldi

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Eski ABD başkanı Trump’ın kaderi ve siyasi geleceği mahkemeden çıkacak karara bağlı. Ve bu konuda ipleri 12 sıradan New Yorkludan oluşan jüri tutuyor. Trump jürinin onu suçlu bulması halinde hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

EVLİLİK DIŞI İLİŞKİLERİ ORTAYA ÇIKMASIN DİYE PARA VERDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Trump, 2016 başkanlık seçimlerinin hemen öncesinde yetişkin filmli oyuncusu Stormy Daniels'a 130.000 dolarlık sus payı ödemesini gizlemek için iş kayıtlarında tahrifat yaptığı yönündeki 34 suçlamadan yargılanıyor.

Savcılık, Trump'ın hakkında yayınlanacak olumsuz hikayeleri satın almak için bir komplo yönettiğini, iş bitiricisi Cohen ve arkadaşı Pecker'ı kullanarak davada adı geçen kadınların halka açılmasını engellemek için onları arayıp bulduğunu iddia ediyor.

Trump'ın oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump da sık sık mahkemeye gelerek babalarına destek verdiler

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Trump’ı savunan avukatlar ise Trump'ın sadece ailesini korumak istediğini ve seçmenlerden zarar verici bilgileri saklamayı düşünüp seçimi kendi lehine manipüle etmeye çalışmadığını savunuyor.