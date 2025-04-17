Titanic'in en talihsiz yolcusunun inanılmaz hikâyesi! Hayatı bir günde değişmiş... Gerçek 113 yıl sonra ortaya çıktı

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Üzerindeki ceketin cebinden çıkan su lekeli kâğıt parçası, Ernest Tomlin'in Titanic yolcularından biri olduğunu doğruluyordu. Kâğıt geminin üçüncü sınıf kamaralarında kalan yolculara hizmet veren restoranın giriş biletiydi. Tomlin'in ailesinin kişisel arşivlerinde bulunan ve ilk kez gün ışığına çıkan bu kâğıtlar, kaderin 113 yıl önce ağlarını nasıl ördüğünü gözler önüne serdi.

Daily Mail'in haberine göre, kaza sırasında 21 yaşında olan Tomlin, babası Edwin ve annesi Harriet ile birlikte Londra'nın Notting Hill bölgesinde yaşıyordu. Altı kardeşi olan Tomlin, 1907 yılında ABD'nin Iowa eyaletinin Des Moines şehrinde bulunan Drake Üniversitesi'nde ilahiyat okumaya başlamıştı.

İlerleyen yıllarda okulunu bırakıp İngiltere'ye dönen Tomlin, 1912 başlarında eğitimini sürdürmek için bir kez daha ABD'ye gitme kararı almıştı.

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İşler yolunda gitseydi Tomlin, ilk seferini İngiltere'nin Southampton şehrinden New York'a yapan Titanic'e hiç binmeyecekti.

Genç adamın bileti, RMS Adriatic isimli başka bir geminin üçüncü sınıf kamaraları içindi. Ancak o dönemde yaşanan kömür grevi gemi seferlerine sekte vurunca, Tomlin gibi birçok yolcunun biletleri Titanic'te yolculuk etmelerini sağlayacak şekilde değiştirildi.

ŞİRKET TITANIC'İN SEFERİNİ ERTELEMEK İSTEMEDİ

İngiltere'de ulusal kömür grevi Şubat 1912'nin sonlarında başladı Nisan 1912'nin başlarına kadar devam etti. Kömür kıtlığı Titanic gibi uzun yol gemileri için çok büyük bir problemdi zira bu gemiler motorlarını çalıştırabilmek için yüzlerce ton kömüre ihtiyaç duyuyordu.

"Dünyanın en büyük ve en lüks gemisi" olarak duyurulan Titanic, ilk seferi için 10 Nisan 1912 günü demir alacaktı. Kamuoyunda beklenti çok büyük olduğundan, White Star Line'ın yöneticileri Titanic'in yola çıkış tarihini ertelemek istememişti. Bu nedenle şirketin Adriatic dahil diğer gemilerinin kazan dairelerinde bulunan tüm kömür Titanic'e aktarıldı.

Bu durum Adriatic'in New York yolculuğunun iptali anlamına geliyordu. Olası bir mağduriyeti önlemek isteyen şirket, yolcuları da Titanic'e aktarma kararı aldı. O yolculardan biri de Tomlin'di.

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SAĞLIK BELGESİNDE ADRIATIC'IN ÜSTÜ ÇİZİLMİŞ

Yaşanan bu değişiklik Tomlin'in göç sağlık belgesine de yansımıştı. Tomlin'in sağlık belgesinde de ADRIATIC kelimesinin üstünün iki kez çizildiği ve yerine TITANIC yazıldığı net bir biçimde görülebiliyordu.

O dönemde üçüncü sınıfta seyahat eden düşük gelir grubundaki yolculardan lüks gemilere binmeden önce sağlık taraması yaptırmaları ve herhangi bir sorunlarının olmadığını kanıtlamaları isteniyordu. Gemi sağ salim New York'a varabilmiş olsa, Tomlin bu belgeyi limandaki ABD'li yetkililere gösterecek ve sağlıklı olduğunu kanıtlayacaktı. Ancak bunun yerine söz konusu belge, Tomlin'in kimliğini tespit etmek için kullanıldı.

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Tomlin'in Mackay Bennett kurtarma gemisi tarafından bulunan cansız bedeni üzerinde ayrıca yeleğinin içine dikilmiş iki adet 1 dolarlık banknot bulundu. Tomlin, bu paraları ABD'de harçlık olarak kullanmak üzere yanına almıştı.

ŞİRKETİN GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR DA VAR

Ailenin arşivinden ayrıca Titanic'i işleten White Star Line şirketinin, Tomlin'in İngiltere'de yaşayan acılı annesi Harriet'a gönderdiği mektuplar da çıktı.

Mektuplardan birinde Ernest Tomlin'in hayatını kaybettiği doğrulanıyor ve kimliğinin göçmen kartı kullanılarak tespit edildiği belirtiliyordu. Mektupta Tomlin'in, geminin 15 Nisan 1912 tarihinde bir buzdağına çarptıktan sonra batmasıyla ölen 1.517 kişiden biri olduğu ifade ediliyordu.

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Uluslararası bir yardım kuruluşu olan Kurtuluş Ordusu'nun Kanada'nın Halifax şehrinde bulunan şubesinden gönderilen 13 Mayıs 1912 tarihli bir diğer mektupta da Tomlin'in "denize gömüldüğü" doğrulanıyordu.

23 Mayıs'ta White Star Line'ın yolcu biriminden gönderilen bir başka mektupta, Tomlin'in eşyalarının halen Halifax adli tabibinin himayesinde olduğu ancak en yakın zamanda aileye gönderileceği bildiriliyordu.

Kişisel eşyaların aileye gönderilmesinin ardından Tomlin'in erkek kardeşi William'ın el yazısıyla hazırladığı liste de aile arşivlerinden çıkan bir diğer belge oldu.



Kaynak: Henry Aldridge & Son Ltd.

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150.000 STERLİN FİYAT BİÇİLDİ

Titanic uzmanlarının ve koleksiyonerlerinin de haberdar olmadığı bu arşiv, geçtiğimiz yüzyılda Tomlin ailesi üyeleri arasında nesilden nesle aktarıldı. Belgeler şimdi Henry Aldridge & Son Müzayede Evi tarafından 150.000 sterlin fiyat etiketiyle satışa çıkarıldı. Satışın 26 Nisan'da gerçekleşeceği bildirildi.

Müzayede evinin temsilcisi Andrew Aldridge yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz 30 yılda piyasaya gelen en eksiksiz Titanic arşivi bu. Belgeler 1912 yılından bu yana Tomlin ailesindeymiş ve geçtiğimiz 113 yılda çok nadiren gün yüzüne çıkarılmış. Belgeler kilitli bir kasada saklanmış ve önceden hiç görülmemiş. Piyasa için yepyeni ve Titanic koleksiyoncularının önceden bilmediği parçalar. Özellikle restoran giriş bileti çok sıra dışı ve nadir bir parça" dedi.

Aldridge, "Kâğıt, gemi batarken Ernest'ün cebinde olduğundan üzerinde su lekeleri var. Üçüncü sınıf yolcuları seyahat boyunca ne zaman yemek yemek isteseler bu belgeleri göstermek zorundalardı. Bu nedenle bu kâğıt çok değerli. Göç sağlık belgesi üzerinde de 'SS Titanic' ifadesi, '364424' bilet numarası ve yolcunun tam adı yazıyor. Bu belgede de önemli seviyede su hasarı var" ifadelerini kullandı.

Aldridge, Tomlin'in Amerika'ya Titanic'le değil Adriatic'le gideceğini hatırlatarak, "Bir anda Titanic'e, dünyanın en lüks gemisine transfer olmuştu. Eminim şansına inanamamıştır" ifadelerini kullandı