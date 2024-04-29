TikTok’çu Barbie’yi Bağdat’ta vurdular

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IRAK İçişleri Bakanlığı, dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı, başkent Bağdat’ın Zayouna bölgesinde sosyal medyada tanınan bir kadının kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesi olayının aydınlatılması için özel bir operasyon ekibi kurdu” ifadelerini kullandı. Görgü tanıkları, Om Fahad’ın evinin önünde aracının içindeyken motosikletli bir kişi tarafından ateş açıldığını belirtti. Olay anına ait bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. Fahad, geçen yıl genel ahlaka uygun olmayan videolar paylaştığı için 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Irak’ta Eylül 2023’te Noor Alsaffar isimli bir başka TikTok fenomeni kadın daha öldürülmüştü.

DANS VİDEOLARI ÇEKİYORDU

Her iki internet fenomeni de makyaj ve moda paylaşımlarının yanı sıra dans ettikleri videoları çekiyordu. Öte yandan yerel basın, Om Fahad’la başka bir sosyal medya fenomeni olan Dalia Naeem arasında gerginlik olduğunu vurguladı. Dalia Naeem de Barbie’ye benzemek için 43 kez estetik ameliyat olmasıyla gündeme gelmişti.