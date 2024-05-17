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Texas'ta şiddetli fırtına: 4 kişi öldü, 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Abd#Teksas#Fırtına
Texasta şiddetli fırtına: 4 kişi öldü, 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 12:13

ABD’nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Devlet okullarında bugün eğitime ara verilirken, Ulusal Hava Durumu Servisi şiddetli yağışlar nedeniyle Houston için sel uyarısı yayınladı.

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ABD’nin güneyindeki Texas eyaletini hortum vurdu. Houston şehrinde evlerin ve binaların camları kırılırken, bir gece kulübü kısmen yıkıldı, bir otelin çatısı uçtu. Fırtınanın enkaz parçalarını savurmasıyla şehirde ortalık savaş alanına döndü.

Houston Belediye Başkanı John Whitmire, şehir merkezinin ve ticari bölgelerin çoğunun devrilen elektrik hatları ve kırılan camlarla dolu olduğunu, şehrin her yerinde trafik ve sokak lambalarının söndüğünü aktardı. Whitmire, "Şu anda 800 binden fazla ev elektriksiz durumda" dedi.

Texasta şiddetli fırtına: 4 kişi öldü, 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı

Houston İtfaiye Şefi Samuel Pena ise, vinç ve ağaç devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Devlet okullarında bugün eğitime ara verilirken, Ulusal Hava Durumu Servisi şiddetli yağışlar nedeniyle Houston için sel uyarısı yayınladı.

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#Abd#Teksas#Fırtına

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