Tel Aviv şimdi ne yapacak: Netanyahu kurmaylarını acil topladı

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Hamas’tan UAD’nin kararından memnuniyet duyduk açıklaması gelirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kabine üyeleriyle acil toplantı düzenleme kararı aldı. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise UAD kararına “Bugün Hamas ve DEAŞ’ın Nazilerinin yanında duranları tarih yargılayacak” açıklamasıyla tepki gösterdi.

YAVAŞ YAVAŞ REFAH’I İŞGAL EDİYOR

İsrail ordusu, UAD’nin kararını açıklamasından önce, “kısıtlı operasyonlar” yürüttüğünü belirttiği Refah’ta operasyonlarını şehir merkezine doğru derinleştirdiğini açıkladı. Ordu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail güçlerinin “Gazzeli sivillere en az zarar verecek şekilde, dikkatli ve hassas operasyonlar yürüttüğünü” iddia etti. ABD, Refah’ta büyük sivil kayıplara neden olacak geniş çaplı bir kara harekâtının “kırmızı çizgi” olduğunu belirterek İsrail’den “kısıtlı ve dikkatli saldırı” garantisi aldığını açıklamıştı. Ancak sahada görev yapan yardım kuruluşlarına göre, Refah’ta yaşananlar İsrail ve müttefiki ABD’nin ifade ettiğinden farklı. Norveç Mülteci Konseyi’nin Gazze operasyonları başkanı Suze van Meegan’a göre bölge “savaş alanı” ve “içler acısı koşullarda yaşayan kalabalıklar” olarak bölünmüş durumda. Bölgedeki sivil nüfusun “hassas saldırılar” kisvesi altında öldürüldüğünü belirten yardım yetkilileri, Refah’ta olup bitenleri “yavaş yavaş ilerleyen topyekûn bir operasyon” olarak nitelendiriyor.