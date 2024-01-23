Tek rakibi Haley kaldı: Trump adaylık yolunda ilerliyor

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5 Kasım seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti içinde eski başkan Donald Trump’a (77) en büyük rakip olarak görülen Florida Valisi Ron DeSantis (45), önceki gün yaptığı açıklamayla başkanlık yarışını bıraktığını ve artık Trump’ı destekleyeceğini bildirdi.

‘GELECEK GÖRMEDİM’

X isimli platformda yayınladığı bir video ile kararını duyuran DeSantis, gönderisinde “başarı nihai değildir, başarısızlık ölümcül değildir; önemli olan devam etme cesaretidir” dedi. Geçen hafta Iowa eyaletinde düzenlenen ön seçimlerde Trump’ın 30 puan arkasında ikinci olan DeSantis zafere giden net bir yolu olmadığını gördüğünü ve bu nedenle yarıştan çekildiğini açıkladı.

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‘SEÇMEN TRUMP’I İSTİYOR’

Cumhuriyetçi seçmenin, Trump’a bir şans daha vermek istemesinin belli olduğunu söyleyen DeSantis, 5 Kasım seçimleri için eski başkanı destekleyeceğini de ortaya koydu. DeSantis bazı konularda Trump ile ayrı düşünse de “Trump, şu an görevdeki Joe Biden’dan üstün. Bu, net” dedi.

ADAYLIĞI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

DeSantis, sadece birkaç yıl önce Trump’tan sonra Cumhuriyetçi Parti’nin liderliğine soyunacak isim olarak görülürken; 2024 seçimleri için Trump’ın karşısına çıkmasıyla tabandan tepki toplamıştı. Seçim kampanyası eleştiri yağmuruna tutulan ve beklenen ivmeyi yakalayamayan DeSantis’in belki de 2028 seçimleri için parti tabanındaki şansına daha çok zarar vermeden bırakmayı düşündüğü de konuşulanlar arasında.

HALEY İLE YARIŞA DEVAM

Başkan adaylığına bir adım daha yaklaşan Trump, bugün yapılacak New Hampshire eyaleti ön seçimleri öncesinde Nikki Haley’den 11 puan önde. Haley’nin de New Hampshire ve akabindeki eyalet ön seçimlerinde alınacak sonuçlara göre Trump’a karşı yarışı bırakma ihtimali bulunuyor.

‘TAKDİR EDİYORUM’

DeSantis’in yarışı bırakma ve kendisini destekleme duyurusuna Donald Trump’tan ilk tepki hemen geldi. Trump, “Çok nazikti ve beni desteklediğini açıkladı, bu yüzden bunu takdir ettim. Bunu takdir ediyorum ve aynı zamanda sahtekâr Joe Biden’ı yenmek için Ron ve diğer herkesle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. Ron DeSantis, 2024 için hedeflerini açıkladıktan sonra çok kez Florida valisine saldıran ve hakkında aşağılayıcı takma bir isim kullanan Trump, söylem değiştirmiş oldu.