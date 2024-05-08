Tampon yÃ¼zÃ¼nden Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼, iki bacaÄŸÄ±nÄ± da kaybetti Åžehir efsanesi deyip kadÄ±nlarÄ± uyardÄ±: Herkes yakalanabilir

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Bundan 12 yÄ±l Ã¶nce vajinal tampon kullanÄ±mÄ± sonucu ortaya Ã§Ä±kabilen Toksik Åžok Sendromu'na yakalanan ve Ã¶lÃ¼mÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±na gelen Lauren Wasser'Ä±n hikayesi gÃ¼nlerce konuÅŸulmuÅŸtu.

Uzmanlar vajinal tampon kullanan kadÄ±nlarda ortaya Ã§Ä±kan bu sendromun sebebinin kullanÄ±m talimatlarÄ±na uyulmamasÄ±, tamponun Ã¶nerilen sÃ¼rede deÄŸiÅŸtirilmemesi olduÄŸunu belirtiyor.

'ÅžEHÄ°R EFSANESÄ°' DEDÄ°: DOÄžRU KULLANANLAR BÄ°LE HASTALIÄžA YAKALANABÄ°LÄ°R

YÄ±llar sonra 'Life Uncut' adlÄ± podcastte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kabus gibi sÃ¼reci anlatan model ise uzmanlarÄ±n aksine Toksik Åžok Sendromu'nun tamponlarÄ±n uzun sÃ¼re kullanÄ±mÄ± ile iliÅŸkilendirilmesinin bir ÅŸehir efsanesi olduÄŸunu ve Ã¼rÃ¼nleri doÄŸru kullananlarda bile bu hastalÄ±ÄŸÄ±n meydana gelebileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor.



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KadÄ±nlarÄ±n sÃ¶z konusu hijyenik Ã¼rÃ¼nleri Ã§ok hassas olduklarÄ± dÃ¶nemlerde kullandÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken Lauren, tamponlarÄ±n kullanÄ±mÄ± konusunda bilgi sahibi olduÄŸunu, kullandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde de tamponlarÄ±nÄ± 2-3 saatte bir deÄŸiÅŸtirdiÄŸini ancak yine de hastalÄ±ÄŸa yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ ve ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi;

"Tampon ÅŸirketleri bu yanlÄ±ÅŸ bilgiyi bir tÃ¼r gÃ¼nah keÃ§isi olarak kullanarak gerÃ§ekten iyi bir iÅŸ Ã§Ä±kardÄ±lar. Bu durum bizim suÃ§umuz olmasa da 'bu sizin hatanÄ±z' diyerek suÃ§u kadÄ±nlarÄ±n Ã¼zerine yÄ±ktÄ±lar."

"HASTAYSANIZ ASLA KULLANMAYIN"

TSS'nin kadÄ±nlarÄ±n yalnÄ±zca sekiz saatten fazla bir sÃ¼re boyunca tampon taktÄ±ÄŸÄ±nda meydana geldiÄŸi iddiasÄ±nÄ±n 'yanlÄ±ÅŸ bir kanÄ±' olduÄŸu konusunda Ä±srar eden Lauren, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korkunÃ§ sÃ¼reÃ§ten bu yana adet dÃ¶ngÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda ped kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ± ve kendilerini iyi hissetmedikleri takdirde kadÄ±nlarÄ±n tampon kullanmamasÄ±nÄ± Ã¶nerdi:

"HastaysanÄ±z asla tampon kullanmayÄ±n. VÃ¼cudunuz aynÄ± anda iki ÅŸeyle savaÅŸamaz. Ä°nsanlara ne kullanmasÄ±nÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylemek iÃ§in burada deÄŸilim ancak piyasada yÃ¼zde 100 gÃ¼venli olan hiÃ§bir ÅŸey yok ve ben bunun iÃ§in savaÅŸÄ±yorum. TSS ve kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã¼rÃ¼nler hakkÄ±nda tam bilgi sahibi olun"Â

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Lauren, 2012 yÄ±lÄ±nda grip benzeri semptomlar ve yÃ¼ksek ateÅŸ yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ktan sonra sosyal yardÄ±m talebinde bulundu. Onu kontrol eden polis, hasta olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼ ancak durumun acil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼.

Lauren saatler sonra evinde yÃ¼zÃ¼stÃ¼ halde yatarken bulundu. GÃ¶zÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nda hastanedeydi, buraya getirildiÄŸindeÂ iki kez kalp krizi geÃ§irmiÅŸ ve organlarÄ± iflas ettiÄŸi komaya girmiÅŸti.

BACAKLARINI KAYBETTÄ°

Doktorlar onu hayata dÃ¶ndÃ¼rmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ± ancak uzuvlarÄ±nda kangren nedeniyle oluÅŸan hasar onarÄ±lamaz durumdaydÄ±. Bu nedenle her iki bacaÄŸÄ± da ampute edildi.



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Ä°ngiliz Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere gÃ¶re, Toksik Åžok Sendromu her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 100.000 kadÄ±ndan birini etkilemektedir.

Tamponlar vajinada bulunan enfeksiyonlarÄ± ve kuruluÄŸu arttÄ±rarak bakterilerin Ã¼remesi iÃ§in uygun bir ortam saÄŸlar. Toksik ÅŸok sendromunun belirtileri arasÄ±nda ateÅŸ, kaÅŸÄ±ntÄ± ve kÄ±zarÄ±klÄ±k, baÅŸ dÃ¶nmesi, yorgunluk ve organ yetmezliÄŸi bulunur. Ciddi vakalarda birkaÃ§ saat iÃ§erisinde Ã¶lÃ¼me neden olabilir.