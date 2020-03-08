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Haber Giriş: 08.03.2020 - 15:29,Son Güncelleme:/

Flaş iddia: 20 prens daha gözaltında

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Flaş iddia: 20 prens daha gözaltında
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Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle başlatılan operasyon kapsamında 20 prensin daha gözaltına alındığı iddia edildi. Kral Selman'ın tutuklanma emirlerini imzaladığı da öne sürüldü.

Suudi Arabistan’da kraliyet ailesine muhalif olarak kabul edilen Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Prens Ahmed bin Abdulaziz ve oğlunun, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a darbe planladığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından 20 prensin daha tutuklandığı iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde prenslerin darbe girişiminde bulunmak için yabancı güçlerle temas kurmakla suçlandığı ve Kral Selman'ın tutuklanma emirlerini imzaladığı öne sürüldü.

 

 

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