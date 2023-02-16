Suriye’ye iki yeni kapı: Öncüpınar’dan ilk BM araçları geçti

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Kilis’ten Suriye’nin Azez yerleşimine açılan Öncüpınar Sınır Kapısı, 2020 yılından beri ilk kez Birleşmiş Milletler’in (BM) yardımlarına açıldı. Önceki gün başlayan insani yardım geçişleri dün de sürdü. Sınır kapısında bilgi aldığımız, isminin gizli kalmasını isteyen BM yetkilisi, yardım taşıyan kamyonların geçişlerinin haftanın kalanında giderek hızlanacağını söyledi.

‘SEVKIYAT SÜRECEK’

Yetkili, “Karşıdaki durumu gözlemlemek üzere ekip gitti. Her şey yolundaysa sevkıyata devam edeceğiz” dedi. BM kapsamı dışında, özel araçlarla da bölgeye yardım geçişi sürüyor. Özellikle Suriyeli iş insanlarının Türkiye’den gıda maddesi alarak, bölgeye gönderdiğine şahit olduk. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına göre bugüne dek Suriye’ye sadece Cilvegözü sınır kapısından insani yardım taşınıyordu. Ancak deprem sonrası, BM’nin Şam ile yaptığı görüşmelerin neticesinde Öncüpınar ile Çobanbey kapıları da insani yardıma açıldı.

Haberin Devamı

BM’DEN YARDIM ÇAĞRISI

Öte yandan Birleşmiş Milletler, depremlerde 5651 kişinin öldüğü Suriye için 397 milyon dolarlık bir insani yardım çağrısı yaptı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu çağrının yaklaşık beş milyon depremzedenin ihtiyaç duyduğu yardımın güvence altına alınmasını sağlayacağını belirtti.





