Süper Salı öncesi Trump’a süper haber... Yüksek Mahkemeden Trump'a yeşil ışık

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ABD Yüksek Mahkemesi, 15 eyalette yapılacak ön seçimlerden bir gün önce verdiği kritik kararla Colorado eyaletinin eski başkan ve 2024 başkan aday adayı Donald Trump’ı oy pusulalarından kaldırma ve seçimlerden men etme kararını haksız bularak geçersiz kıldı.

Yüksek mahkeme yargıçlarının tamamı aynı yönde hüküm bildirirken bu, Trump için büyük bir zafer anlamına geliyor. Colorado’dan sonra Maine ve Illinois eyaletlerinin de Trump’ı seçimlerden men etmesinden sonra mahkemenin kararı hayati öneme kavuşmuştu.

EYALETLER DEĞİL KONGRE KARAR VERİR

Mahkeme, eyaletlerin bir başkan adayının uygun olup olmadığına karar veremeyeceğine hükmetti. Karara göre Anayasa’nın 14. Değişiklik maddesinin nasıl uygulanacağına ilişkin kuralları eyaletlerin değil Kongre’nin belirlemesi gerektiğini açıkça ortaya koyuldu. Bu sebeple karar sadece Colorado için değil tüm eyaletler için geçerli olacak. Karar, Colorado eyaletinde bugün yapılacak ön seçimlerinden sadece bir gün önce gelmiş oldu. Konu ile ilgili ilk yorumunu kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yapan Trump, “Amerika için büyük bir zafer” dedi.

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DÜĞÜM ÇÖZÜLECEK

Bugün 15 eyalette gerçekleştirilecek ön seçimlerde özellikle Cumhuriyetçi Parti’de eski Başkan Trump ve eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley arasındaki başkan adaylığı yarışının düğümünün çözülmesi bekleniyor. Süper Salı olarak adlandırılan ve toplam 874 delegenin belirleneceği seçimlere Trump, Haley’in önünde açık ara favori olarak giriyor. Şu ana kadar 299 delege seçilirken Trump’ın 244, Haley’in ise 43 delegesi bulunuyor.

DELEGELER NETLEŞİYOR

Cumhuriyetçi Parti başkan adaylığını kazanmak için toplamda bin 215 delegenin Temmuz ayındaki Cumhuriyetçi Parti kongresinde bir aday adayı için oy vermesi gerekiyor.

Süper Salı seçimlerinde belirlenecek 874 delegenin çoğunluğunu Trump’ın alması beklenirken bu sonuçlarla adaylığı kesin olarak kazanacağı sayıya çok yaklaşmış olacağı tahmin ediliyor. Ön seçimler toplamda yaklaşık 6 ay gibi bir süre devam ediyor olsa da, Mart ayı sonuna kadar tüm delegelerin yüzde 70’inden fazlası tahsis edilmiş olacak”

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Nikki Haley

HALEY’DEN İLK GALİBİYET

Pazar günü Washington D.C.’de gerçekleştirilen ön seçimlerde Haley, Trump’a karşı ilk zaferini kazandı. Bin 200 civarı oy alan Haley, bu sonuçla 19 delege kazanmış oldu. Seçim sonrası açıklama yapan Haley kampanyası, şu sözlerle eski başkana yüklendi: “Washington’daki işlevsizliğe en yakın Cumhuriyetçilerin Donald Trump’ı ve onun tüm kaosunu reddetmesi şaşırtıcı değil ”Trump kampanyası ise D.C. seçimlerini önemsemediklerini belirtirken, Haley’e lakap takmayı ihmal etmedi: “Nikki, Amerika’nın geri kalanında güçlü bir şekilde reddedilmiş olsa da, başarısız statükoyu korumak isteyen lobiciler ve DC içindekiler tarafından Bataklığın Kraliçesi olarak taçlandırıldı. Bataklık, kraliçesini seçti.”