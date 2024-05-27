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Sunak’tan tuhaf seçim vaadi: Zorunlu askerliği geri getireceğiz

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#Rishi Sunak#Seçim#İngiltere
Sunak’tan tuhaf seçim vaadi: Zorunlu askerliği geri getireceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 07:00

4 Temmuz’da gerçekleşecek erken seçimlere hazırlanan İngiltere’de mevcut Muhafazakâr Partili Başbakan Rishi Sunak, seçimleri kazanmaları halinde zorunlu askerlik uygulamasını geri getireceklerini açıkladı.

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Muhafazakâr Parti’nin yeni planına göre 18 yaşını dolduran gençler ya 12 aylık ordu hizmetine katılacak ya da yılda toplam 25 gün olacak şekilde her ay bir hafta sonu bir kamu hizmetinde çalışacak. Sunak gençlerin program sayesinde “gerçek hayat becerileri edinme” şansı elde edeceklerini savunurken, erken seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılan İşçi Partisi plana karşı çıkıyor. İngiltere’de İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 1947 yılında İşçi Partisi tarafından getirilen zorunlu askerlik uygulaması, 1960’ta sona erdirilmişti. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası birçok Avrupa ülkesinde zorunlu askerlik hizmetine dönme tartışılmaya başlanmıştı.

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#Rishi Sunak#Seçim#İngiltere

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