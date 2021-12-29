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Sudan’da çöken altın madeninde ölenlerin sayısı 38’e yükseldi

#Sudan#Altın Madeni#Dünya
Sudan’da çöken altın madeninde ölenlerin sayısı 38’e yükseldi

Sudan’ın Kordofan eyaletinde bulunan altın madeninin çökmesinin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 38 olarak kaydedildi.

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Sudan’ın Batı Kordofan eyaletinde dün altın madeni çökmüş ve 31 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Yetkililer, dün 8 kişinin kayıp olduğunu belirtirken bugün devam eden arama kurtarma operasyonları sonucunda 7 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi.

Sudan Maden Kaynakları Sözcüsü Ismael Tissou, hayatını kaybedenlerin sayısının 38 olarak kaydedildiğini belirterek, çöken madende kaç kişinin daha kayıp olduğunun ise hala net olarak bilinmediğini söyledi.

Sudanlı Maden Kaynakları şirketi sosyal medya hesabından, madenin şu anda güvenlik güçleri tarafından korunduğunu belirterek, çöken madenin görüntülerini yayınladı. Madenden yaralı olarak çıkartılanlar hastanede tedavi altına alınırken, hayatını kaybedenlerin defin işleri için ise halk seferber oldu.

Kordofan’da bulunan Darsaya altın madeni, daha önce de çökmüş, çökmenin ardından ise madenin kapatılmasına karar verilmişti. Ancak maden daha sonra tekrar açılarak, işçiler çalıştırılmaya başlanmıştı.

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DIŞİŞLERİNDEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da maden kazası sonucu hayatını kaybeden 38 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'ın Batı Kurdufan eyaletinde 28 Aralık'ta bir madenin çökmesi sonucunda 38 madencinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor, dost ve kardeş Sudan halkına içten taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

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#Sudan#Altın Madeni#Dünya

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