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Suçlu bulunursa 18 ay hapis yatacak

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#Halyna Hutchins#Alec Baldwin#Hollywood
Suçlu bulunursa 18 ay hapis yatacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 07:00

Film setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’ı kazara öldüren Alec Baldwin, hâkim karşısına çıkacak. “Kasıtsız insan öldürme” suçlamasıyla yargılanacak olan ünlü aktör, suçlu bulunursa 18 ay hapis cezası alacak.

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Hollywood yıldızı Alec Baldwin (64), görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’ın New Mexico eyaletinde “Rust” filminin çekimleri sırasında vurulmasıyla ilgili kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya. Santa Fe başsavcısı Mary Carmack-Altwies, filmin silahlardan sorumlu görevlisi Hannah Gutierrez-Reed’in de kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla jüri karşısına çıkacağını belirtti. Hutchins’ın ailesi kararı memnuniyetle karşıladı. Baldwin’in avukatı Luke Nikas ise kararı, “korkunç bir adaletsizlik” olarak değerlendirdi.

18 AY CEZA ALABİLİR

Jüri üyelerinin görev alacağı davalarda her iki isim de suçlu bulunursa, 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasına çarptırılabilir. Baldwin, 2021 yılının ekim ayında “Rust” filminin setinde prova yaptığı sırada elindeki tabanca ateşlenmiş ve Halyna Hutchins’ın ölümüne neden olmuştu.

 

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#Halyna Hutchins#Alec Baldwin#Hollywood

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