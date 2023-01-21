Suçlu bulunursa 18 ay hapis yatacak

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Hollywood yıldızı Alec Baldwin (64), görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’ın New Mexico eyaletinde “Rust” filminin çekimleri sırasında vurulmasıyla ilgili kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya. Santa Fe başsavcısı Mary Carmack-Altwies, filmin silahlardan sorumlu görevlisi Hannah Gutierrez-Reed’in de kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla jüri karşısına çıkacağını belirtti. Hutchins’ın ailesi kararı memnuniyetle karşıladı. Baldwin’in avukatı Luke Nikas ise kararı, “korkunç bir adaletsizlik” olarak değerlendirdi.

18 AY CEZA ALABİLİR

Jüri üyelerinin görev alacağı davalarda her iki isim de suçlu bulunursa, 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasına çarptırılabilir. Baldwin, 2021 yılının ekim ayında “Rust” filminin setinde prova yaptığı sırada elindeki tabanca ateşlenmiş ve Halyna Hutchins’ın ölümüne neden olmuştu.