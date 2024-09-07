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Starliner dünyaya döndü: Astronotlar uzayda mahsur kaldı

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#Uzay#Nasa#Starliner
Starliner dünyaya döndü: Astronotlar uzayda mahsur kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 11:21

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing'in arızalanarak uzay istasyonunda mahsur kalan Starliner mekiğinin mürettebatsız şekilde Dünya'ya döndüğünü duyurdu.

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NASA, Butch Wilmore ve Suni Williams adlı astronotları taşıyan ve arızalanması sonucu haziran başından bu yana uzay istasyonunda bekleyen Starliner mekiğinin otomatik pilotla Dünya'ya dönüşüne ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yola çıkan mekiğin ABD'nin New Mexico çölündeki White Sands Uzay Limanı'na indiği bildirildi.

 

BOEİNG'İN UZAYA GÖNDERDİĞİ STARLİNER MEKİĞİ ARIZALANDI

Boeing, 2 ertelemenin ardından 5 Haziran'da 2 NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

Helyum sızıntısı tespit edilen mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve aracın Dünya'ya dönüşü 4 kez ertelenmişti.

Boeing'in arızalı kapsülüyle 2 astronotu Dünya'ya geri getirmenin çok riskli olduğuna karar veren NASA, astronotların 2025 Şubat ayına kadar uzayda tutulacağını açıklamıştı.

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Böylece, astronotların 1 hafta sürmesi gereken test uçuşu 8 aydan fazla sürmüş olacak.

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#Uzay#Nasa#Starliner

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