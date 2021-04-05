St. Antuan’da Paskalya ayini

Yabancıların yanı sıra, Türkiye’den de çok sayıda kişinin katıldığı ayinde sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Ayin, Vatikan Türkiye Büyükelçisi Paul Russel yönetiminde tütsülerin yakılması ve ilahilerin okunmasıyla başladı. Ardından Büyükelçi Russel katılımcıları vaftiz etti. Duygusal anların yaşandığı ayinde katılımcılara papaz tarafından şarap içirildi, ekmek yedirildi. Saint Antuan Kilisesi’nin Papazı Anton Bulai, “Paskalya bizim için en önemli bayramlardan biri. Çünkü bugün Hristiyanlıkta İsa peygamberin dirilişini kutluyoruz. Kutlamalar dün akşam itibariyle başladı. Bu yıl pandemi nedeniyle çok basit bir şekilde kutladık” dedi.

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