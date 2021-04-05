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Dünya
Aydemir KADIOĞLU/İSTANBUL
Haber Giriş: 05.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

St. Antuan’da Paskalya ayini

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St. Antuan’da Paskalya ayini

Hıristiyan inancına göre Hz. İsa’nın dirilişi anlamına gelen ve en büyük bayram kabul edilen Paskalya, Beyoğlu’ndaki St. Antuan Katolik Kilisesi’nde düzenlenen ayinle kutlandı.

Yabancıların yanı sıra, Türkiye’den de çok sayıda kişinin katıldığı ayinde sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Ayin, Vatikan Türkiye Büyükelçisi Paul Russel yönetiminde tütsülerin yakılması ve ilahilerin okunmasıyla başladı. Ardından Büyükelçi Russel katılımcıları vaftiz etti. Duygusal anların yaşandığı ayinde katılımcılara papaz tarafından şarap içirildi, ekmek yedirildi. Saint Antuan Kilisesi’nin Papazı Anton Bulai, “Paskalya bizim için en önemli bayramlardan biri. Çünkü bugün Hristiyanlıkta İsa peygamberin dirilişini kutluyoruz. Kutlamalar dün akşam itibariyle başladı. Bu yıl pandemi nedeniyle çok basit bir şekilde kutladık” dedi.

St. Antuan’da Paskalya ayini

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