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Soyu tehlike altında olan türleri izliyor

Güncelleme Tarihi:

#NASA#Araştırma#Uzay
Soyu tehlike altında olan türleri izliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 07:00

Uzayın derinlikleriyle ilgili yaptığı araştırmalarla duymaya alıştığımız Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) bu defa gözünü Dünya’ya çevirdi.

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NASA en güçlü uydularını kullanarak, gezegende nesli tehlike altında bulunan türleri gözlem altında tutuyor ve ekolojistlere veri sağlıyor. Asya’da soyu tükenme tehlikesi altında olan kaplan türleri ve Afrika’daki filler için yaşam alanı taramaları yapıyor. Uydular aracılığıyla bölgelerdeki bitki örtüsü sağlığı ve potansiyel av miktarını belirleyen NASA’nın böylece biliminsanları için sahada yapılacak incelemeleri lojistik ve zaman kullanımı açısından daha efektif hale getirdiği belirtiliyor.

 

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#NASA#Araştırma#Uzay

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