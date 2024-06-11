Soyu tehlike altında olan türleri izliyor

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NASA en güçlü uydularını kullanarak, gezegende nesli tehlike altında bulunan türleri gözlem altında tutuyor ve ekolojistlere veri sağlıyor. Asya’da soyu tükenme tehlikesi altında olan kaplan türleri ve Afrika’daki filler için yaşam alanı taramaları yapıyor. Uydular aracılığıyla bölgelerdeki bitki örtüsü sağlığı ve potansiyel av miktarını belirleyen NASA’nın böylece biliminsanları için sahada yapılacak incelemeleri lojistik ve zaman kullanımı açısından daha efektif hale getirdiği belirtiliyor.