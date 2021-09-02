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Dünya
Haber Giriş: 02.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Soyları tükeniyor

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Soyları tükeniyor

ULUSLARARASI Doğayı Koruma Birliği ve BirdLife International’ın yapmış olduğu bir çalışma, 557 yırtıcı kuş türünden yüzde 30’unun soyunun tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Kel kartal, kapüşonlu akbaba, Annobon scops baykuşu başta olmak üzere 18 yırtıcı türün popülasyonunun kritik seviyenin altında olduğu belirlendi. Uzmanlar, yırtıcı kuş türlerinin nüfusundaki büyük düşüşün temel sebebi olarak küresel ısınma, habitat değişikliği ve doğaya bırakılan toksik maddeleri işaret ediyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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