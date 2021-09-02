Soyları tükeniyor

Kel kartal, kapüşonlu akbaba, Annobon scops baykuşu başta olmak üzere 18 yırtıcı türün popülasyonunun kritik seviyenin altında olduğu belirlendi. Uzmanlar, yırtıcı kuş türlerinin nüfusundaki büyük düşüşün temel sebebi olarak küresel ısınma, habitat değişikliği ve doğaya bırakılan toksik maddeleri işaret ediyor.

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