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Sosyal medya bu görüntüyle çalkalandı... Sinirlendirdiği orangutandan bir türlü kurtulamadı

#ENDONEZYA#Orangutan#Kafes

Endonezya'daki bir hayvanat bahçesinde yaşanan ilginç ama bir o kadar da korkutucu olay sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından paylaşım rekorları kırdı. Hayvanat bahçesindeki bir kafeste duran orangutanı sinirlendiren adam hayvanın elinden ne yapsa kurtulamadı...

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Endonezya’nın Riau eyaletindeki bir hayvanat bahçesine giden ve kuralları ihlal ederek orangutanın yanına yaklaşan şahıs, orangutan tarafından yakalandı.

Endonezya’nın Riau eyaletinde bulunan Kasang Kulim Hayvanat Bahçesi’nde ziyaretçi ve orangutan arasında ilginç bir olay yaşandı.

Tina isimli orangutanın bulunduğu kafese yaklaşmak için korkuluğun üzerinden atlayan Hasan Arifin, orangutan tarafından yakalandı. Sosyal medyada çok paylaşılan görüntülerde, orangutanın Arifin’i bacaklarından kavradığı ve yukarıya doğru kaldırdığı görüldü.

Arifin’i kafese doğru çekmek isteyen orangutanı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Arifin, ziyaretçilerin ve görevlilerin yardımıyla orangutanın elleri arasından kurtuldu.

Sosyal medya bu görüntüyle çalkalandı... Sinirlendirdiği orangutandan bir türlü kurtulamadı

Sinirlenen orangutan adamı dakikalarca bırakmadı

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“ORANGUTANA TEKME ATTI”

Pazartesi günü yaşanan olayın ardından konuyla ilgili açıklama yapan hayvanat bahçesi yöneticisi Desrizal, “Ziyaretçi pazartesi günü görevlilerin izni olmadan video çekmek için korkuluğun üzerinden atladı ve orangutanın kafesinin yanına gitti. Kuralları ihlal ederek korkuluktan atlayan ziyaretçi orangutana tekme attı” dedi.

Sosyal medya bu görüntüyle çalkalandı... Sinirlendirdiği orangutandan bir türlü kurtulamadı

Adam, yaşadıklarının ardından uzun süre kendine gelemedi

ÖZÜR DİLEDİ

Hayvanat bahçesi kurallarını çiğneyerek orangutanın kafesine yaklaşan Arifin sosyal medya hesabında paylaştığı videoyla özür diledi.

Yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu belirten Arifin, “Kasang Kulim Hayvanat Bahçesi'nden özür diliyorum çünkü hayvanat bahçesi korkuluklarından atladım. Ayrıca, içeriğim için de özür dilerim böyle kötü bir şey yapmak istemedim” açıklamasında bulundu.

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#ENDONEZYA#Orangutan#Kafes

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