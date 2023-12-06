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Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Kuzey Kore lideri Kim gözyaşlarına hakim olamadı

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#Kuzey Kore#Kim Jong Un#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2023 14:01

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un annelere hitaben yaptığı konuşmada, ülkedeki düşük doğum oranına dikkat çekerek daha fazla çocuk sahibi olma çağrısında bulunduğu sırada ağladı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçtiğimiz Pazar günü ülkenin başkenti Pyongyang’da düzenlenen Ulusal Anneler Toplantısı’na katıldı.

Binlerce Kuzey Koreli anneye hitaben yaptığı konuşmada ülkedeki düşük doğum oranına dikkat çeken Kim, "Doğum oranlarındaki düşüşü durdurmak ve çocuklarımıza iyi bir bakım ve eğitim sağlamak, annelerimizle birlikte çözmemiz gereken ailevi meselemizdir" dedi.

Kim, ülkeyi güçlendirmek için kadınlara daha fazla çocuk sahibi olmaları yönünde çağrı yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Kuzey Kore lideri Kim gözyaşlarına hakim olamadı


Anneleri bekleyen bazı "sosyal görevler" olduğunu vurgulayan Kim, "Bu görevler arasında çocuklarımızı devrimimizi kararlılıkla ileriye taşıyacak şekilde yetiştirmek, son zamanlarda artan sosyalist olmayan uygulamaları ortadan kaldırmak, aile uyumunu ve toplumsal birliği teşvik etmek, sağlam bir kültürel ve ahlaki yaşam biçimi oluşturmak, komünist erdemleri ve yardımlaşma kültürünü toplumumuza hakim kılmak, azalan doğum oranını durdurmak, çocuklara iyi bakmak ve onları etkili bir şekilde eğitmek yer alıyor" şeklinde konuştu.

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Kim ayrıca, bu sorunların annelerin desteği ile çözülmesi gereken toplumsal meseleler olduğunu belirtti.

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Uluslararası yaptırımlar ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle gıda ve ilaç tedarikinde zorluk yaşanan Kuzey Kore'de doğum oranının da düştüğü biliniyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) verilerine göre ülkedeki kadınların yaşam boyunca sahip olması beklenen çocuk sayısını ifade eden doğum oranının 2023 yılında 1.8 olduğu tahmin ediliyor.

Sosyalist diktatörlük ile yönetilen ülkenin dünyaya kapalı yapısı nedeniyle demografik bilgilerle ilgili kesin veriler bulunmuyor.

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#Kuzey Kore#Kim Jong Un#Dünya

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