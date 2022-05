Son dakika: Zelenski dünyaya duyurdu... Kritik bölge el değiştirdi!

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş haftalardır can almaya devam ediyor.

Savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i ana hedef olarak belirleyen Rus ordusu haftalarca süren kuşatmanın ardından bölgeden çekilmiş ve yönünü ülkenin doğusuna çevirmişti.

Bu kapsamda Rusya bu bölgede bulunan pek çok kenti hedef almıştı. O kentlerden birisi olan Harkiv ile ilgili Ukrayna'dan beklenen açıklama geldi.

Ukrayna Savunma Bakanı Valeriy Zalujni, Rus güçlerinin Harkiv'den geri püskürtüldüğünü duyurdu.

Büyük ölçüde Rusça konuşulan ve savaş öncesi nüfusu 1,4 milyon olan Harkiv Rusya'nın ana hedefleri arasında yer alıyordu.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Institute for the Study of War, Ukrayna'nın 'Harkov Savaşı'nı kazanmış gibi göründüğünü' söyledi.

Açıklamada Ukrayna birliklerinin Rus kuşatmasını da engellediği ve ardından onları şehrin dört bir yanından 'kovduğunun' altı çizildi.

Haberin Devamı

RUSYA'YI BESLEYEN KASABA HEDEFTE

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bu, Ukrayna topçularının artık Donbas'ta Rus güçlerini besleyen önemli bir otoyol ve demiryolu hattını içeren Vovchansk kasabasını tehdit edebileceği anlamına geliyor.

ZELENSKİ ADINI KOYDU: ÇILGINLIK

Bu açıklamanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rus birliklerinin geri çekildiğinin altını çizdi ve Rusya'nın hala Donbas bölgesinde zafer elde etmeye çalışmasını 'çılgınlık' olarak tanımladı.

PUTİN NEDEN DONBAS'I KONTROL ETMEK İSTİYOR?

Putin, hiçbir zaman kanıt gösterememiş olsa da uzun süredir Ukrayna'nın ülkenin doğusunda soykırım yaptığına dair iddiaları dile getiriyordu.

24 Şubat'ta savaş başladığında, doğudaki bölgelerin üçte ikisi Ukrayna'nın kontrolündeydi. Geri kalanı 2014'teki savaştan bu yana Rus yanlıları tarafından tek taraflı ilan edilmiş; Rusya destekli küçük özerk bölgeler olarak varlığını sürdürüyordu.

Savaşın başlamasından birkaç gün önce Putin, bu iki bölgenin tümünün Ukrayna'dan bağımsızlığını kabul ettiğini açıkladı.

Eğer Rusya bu iki bölgeyi de tamamen ele geçirirse, bu Putin'e büyük bir "başarı" imkanı vermiş olur. Bir sonraki adım da Donbas'ı ilhak etmek olur.

Haberin Devamı

Tıpkı 2014'te tartışmalı ve uluslararası alanda kabul edilmeyen bir referandumla Kırım'da yaptığı gibi...

Eğer böyle bir zafer ilanı 9 Mayıs'tan önce gelirse Putin, Zafer Günü'nde büyük kutlamalar yapmaktan da çekinmeyecektir.

Bu tarih, 1945'te Rusya'nın Nazi Almanyasını mağlup ettiği günün yıldönümü olarak her yıl büyük kutlamalarla anılıyor.

Rusya'nın "kuklası" durumundaki Luhansk bölgesi lideri, daha şimdiden "ileride yapılacak bir referandumdan" bahsetmeye başladı.

Elbette ki şu an savaşın devam ettiği bir bölgede referandumdan ya da herhangi bir oylamadan bahsetmek bir hayli garip görünüyor.