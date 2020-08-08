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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 08.08.2020 - 12:30,Son Güncelleme:

Son dakika! Somali'de büyük patlama: Ölü ve yaralılar var

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Son dakika! Somali'de büyük patlama: Ölü ve yaralılar var
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Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan bir askeri üs yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi verildi.

Gelen son dakika haberine göre Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir stadyumun yanında bulunduğu belirtilen askeri üste patlama meydana geldi. 

Askeri bir yetkilinin aktardığı bilgiye göre patlamada en az 8 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı. 

Somali Ordusu'nda görevli Binbaşı Abdullahi Mohamud, patlamanın bomba yüklü bir araç yüzünden gerçekleştiğini ve hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olay yerinden taşındığını aktardı.  

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