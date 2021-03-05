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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.03.2021 - 20:49 | Son Güncelleme:

Son dakika: Somali'de büyük patlama!

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Son dakika: Somali'de büyük patlama!

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki işlek bir lokantanın önünde patlama yaşandı.

Mogadişu'daki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, Hamar Jajab ilçesindeki "Lul Yemeni" adındaki lokantanın önünde patlama meydana geldi.

Görgü şahitleri, bölgeden yoğun dumanın yükseldiğini belirtti.

Lokanta, Mogadişu Limanı'na yakın bir konumda bulunurken, patlamada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Aynı lokantanın önünde 2020 yılında bir intihar bombacısı kendini patlatmış, olayda can kayıpları yaşanmıştı.

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