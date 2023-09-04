Son dakika: Soçi'de kritik zirve... Erdoğan - Putin görüşmesi başladı

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Dünya'nın gözü Rusya'nın Soçi kentindeki kritik zirvede. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki görüşmesi başladı.

Zirve öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye ve Rusya ilişkilerinde çok çok farklı bir dönemdeyiz, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerde özellikle şu anda dış ticaret hacmimizin 62 milyar dolarda olması ve 100 milyar dolar hedefimize doğru yürüyor olması bizi çok mutlu ediyor' dedi.

'Bugün burada Merkez Bankası Başkanlarımızın bir araya gelmesi, birbirleriyle ayrıca görüşecek olmaları aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğuna inanıyorum' diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

'Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki gelişmeler gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Sinop Nükleer Santrali ile ilgili bir adım atmamız da söz konusu olacak diye düşünüyorum.'

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Tahıl Koridoru anlaşması, Türkiye ve BM arabuluculuğunda 27 Temmuz 2022’de imzalanmıştı. Anlaşma gereği Ukrayna’nın Odessa, Çernomorsk ve Yuzhne limanlarından gelen ürünler İstanbul Boğazı’nda; BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna’dan heyetlerin bizzat gemiye çıkarak yaptığı denetimlere tabi tutuluyordu.

Türkiye ile Rusya arasındaki en önemli adımlardan birinin turizm konusundaki gelişmeler olduğuna dikkat çeken Erdoğan, 'turizmde Rusya bizde bir numaralı konumda' dedi.

'Herkes bugün Rusya ilişkilerinde ziyaretimizde tahıl meselesine bakıyorlar, basın toplantısı ile dünyaya, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik adım çok çok önemli olacak' diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

'Savunma sanayine yönelik atacağımız adımlar önemli, enerji, özellikle doğal gaz konusunda biz birinci derecede Rusya ile doğal gazda çok önemli ilişki içerisindeyiz, bunu geliştirerek devam ettireceğimize inanıyoruz.'

Putin, 'Sizin yönetiminde Türkiye-Rusya ilişkileri büyük bir adım attı, ilişkilerimiz ticari konularda da ilerleme gösterdi' dedi.

'Ticaret hacmimiz pozitif bir şekilde ilerliyor' diyen Rus lider sözlerine şöyle devam etti;

'Alıştığımız alanlarda değil yeni alanlarda da ilişkilerimiz ilerliyor, hem gaz hem başka konularda daha birçok adım atacağımıza inanıyorum, bu her iki tarafa da fayda sağlayacaktır'

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Putin, 'Tarım konusunda çok fayda sağladık, başarılı ilişkimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye ile işbirliğimiz başarı sergiliyor' dedi.

Ukrayna krizi ve tahıl anlaşmasının görüşeceğini belirten Putin, 'Suriye konusunda önemli gelişmeler oldu. Bu konunu Türkiye için ne kadar hassas olduğunu biliyorum' dedi ve Akkuyu santrali ile Türkiye'nin nükleer enerjiye sahip ülkeler kulübüne adım attığını belirtti.