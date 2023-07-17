Son dakika... Kremlin duyurdu: Tahıl anlaşması askıya alındı!

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Ukrayna savaşının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Türkiye ve BM'nin aracılığı ile 2022'de İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi bugün doluyordu.

Daha önce 3 kez uzatılan anlaşmanın bir kez daha uzatılması umut edilirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün yaptığı açıklamada "Aslında Karadeniz Anlaşmaları’nın geçerliliği bugün sona ermiştir. Rusya Federasyonu Başkanının da daha önce söylediği gibi son tarih 17 Temmuz'dur. Maalesef bu Karadeniz anlaşmasının Rusya ile ilgili kısmı şu ana kadar uygulanmadı. Dolayısıyla etkisi sona ermiştir. Tahıl anlaşması durmuştur. Rusya ile ilgili kısım tamamlanır tamamlanmaz, Rus tarafı derhal bu anlaşmanın uygulanmasına geri dönecektir" ifadelerini kullandı.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin Moskova'ya maliyetinin büyük olacağını belirtmişti.

Peskov, Tahıl anlaşması kararı ile Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırının bir bağlantısı olmadığını, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kararı saldırıdan önce verdiğini vurguladı.