Son dakika... Koronavirüs aşısı için flaş açıklama

Alex Azar, aşının dağıtımına 10 Aralık'tan hemen sonra başlanabileceğini duyurdu. Azar'ın açıklamasına göre; ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) ilgili birimi, aşının acil kullanım ruhsatı için bu tarihte toplanacak.

ABD'li bakan koronavirüs aşısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Her şey yolunda giderse, 10 Aralık'tan hemen sonra aşıyı dağıtıyor olabiliriz" ifadesini kullandı.

Alex Azar, FDA'in onayının ardından 24 saat içerisinde 64 bölgenin tamamına aşıyı dağıtabileceklerini de sözlerine ekledi.

İLK ETAPTA 1 MİLYON DOZ TÜRKİYE'YE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu koronavirüs aşısına aralık ayında ruhsat verilebileceğini ve ilk etapta Türkiye'ye 1 milyon doz tedarik edileceğini duyurmuştu.

Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech firmasının geliştirdiği aşıda 2021 yılında tedarik miktarının 25 milyon doza çıkabileceğini de sözlerine eklemişti.

BAŞARI ORANI YÜZDE 95

Amerikan İlaç Dairesi'ne yapılan başvuru, aşının üçüncü faz klinik deneylerinden elde edilen sonuçlara dayanıyor. Aşı denemeleri ABD'de 27 Temmuz'da başladı ve süreç içerisinde 43 bini aşkın kişi üzerinde denendi.

Testlerden elde edilen nihai analize göre BioNTech/Pfizer aşısı koronavirüsün engellenmesinde yüzde 95 etkili oldu. Aşı yaşlılarda da etkili ve herhangi bir ciddi yan etkisi bulunmuyor.

Aşının Faz 3 denemelerinde ırk ve etnisite bakımında muhtelif kökenlerden yüzde 42 küresel katılımcı, yüzde 30 ise ABD'den katılımcıların yer aldığı belirtildi.