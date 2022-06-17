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Son dakika: İngiltere'den Julian Assange kararı! ABD'ye iade kararı imzalandı

#Julian Assange #ABD#Wikileaks
Son dakika: İngiltereden Julian Assange kararı ABDye iade kararı imzalandı

Yıllardır ABD'ye iade edilmemek için mücadelesini sürdüren WikiLeaks'in kurucusu Assange için kötü haber geldi. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzaladı.

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İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzaladı.

Böylece mahkemenin verdiği karar bakanlık onayından geçerek yasal sürecin devamının önü açılmış oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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#Julian Assange #ABD#Wikileaks

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