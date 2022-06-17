Son dakika: İngiltere'den Julian Assange kararı! ABD'ye iade kararı imzalandı

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Yıllardır ABD'ye iade edilmemek için mücadelesini sürdüren WikiLeaks'in kurucusu Assange için kötü haber geldi. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzaladı.
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İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzaladı.
Böylece mahkemenin verdiği karar bakanlık onayından geçerek yasal sürecin devamının önü açılmış oldu.