MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberler: Arjantin'de profesör canlı yayında koronavirüsten öldü
GeriDünya Son dakika haberler: Arjantin'de profesör canlı yayında koronavirüsten öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Twitter
Haber Giriş: 06.09.2020 - 15:52 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Arjantin'de profesör canlı yayında koronavirüsten öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: Arjantin'de profesör canlı yayında koronavirüsten öldü
Abone Olgoogle-news

Arjantin'de video konferans yöntemiyle öğrencilerine ders veren profesör, canlı yayında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Paola De Simone isimli 46 yaşındaki kadın, Buenos Aries'te profesör olarak görev yapıyordu.

The SUn'da yer alan habere göre; Simone, video konferans yöntemi ile öğrencilerine ders verirken çok iyi hissetmediğinden ve nefes almakta güçlük çektiğinden bahsetti.

Bu sözlerinin ardından profesörün daha da kötüleştiğini fark eden öğrencileri ambulans yönlendirmek için evinin adresini istedi ama her şey o andan sonra başladı.

Profesör Simone dersin ortasında, 'Yapamıyorum...' cümlesini tamamlayamadan bir anda yere yığıldı.

Simone'nin 1 aydan uzun süredir koronavirüs semptomları ile baş etmeye çalıştığı ifade edildi.

De Simone’nin öğrencilerinden Ana Breccia, "Ben sınıf arkadaşlarım o dersteydik. Zatürre olduğunu söyledi ve kötü hissettiğini dile getirdi. Daha sonra ders sunumlarını değiştirememeye ve konuşamamaya başladı. Dengesini de yitirdi" ifadesini kullandı.

Son dönemde sık sık öksürük nöbeti geçiren De Simone’nin bir doktorla evli olduğu ve genç profesörün eşinin pandemi dolayısıyla çok yoğun çalıştığını belirtildi. Doktorun, eşinin cansız bedenini eve gelince bulduğunu da aktardı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Arjantin'de karantinaya uymayanlara biber gazlı müdahale
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle