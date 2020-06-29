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Dünya
Haber Giriş: 29.06.2020 - 16:56,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Yunanistan'dan Türkiye kararı

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Son dakika haberi: Yunanistan'dan Türkiye kararı
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Yunanistan Türkiye ile koronavirüs nedeniyle kapanan sınırları 1 Temmuz'dan itibaren açacağını duyurdu

Yunanistan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapattığı 14 sınır kapısından 7’sini 1 Temmuz itibariyle açıyor. Açılan sınır kapıları arasında Türkiye-Yunanistan sınır kapısının da olduğu ifade edildi.

Yunan medyası, açılan sınır kapılarının Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea, Kestanelik ve Kipi sınır kapıları olduğunu duyurdu.

 

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