Son dakika haberi: Resulayn'da PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı; 2 asker şehit oldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde, PKK/YPG’li teröristlerce Suriye Milli Ordusu üyelerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçlı saldırı düzenlendi.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan, Suriye'nin Resulayn ilçe kırsalında, öğle saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Suriye Milli Ordusu birliklerinin bulunduğu kontrol noktasına yönelik düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenler olduğu belirtilirken, yaralananlar ise Resulayn Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.

2 ASKER ŞEHİT

Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki bir yol kontrol noktasında, PKK/YPG’li teröristlerce bombalı aracın patlatıldığı hatırlatıldı.

Saldırıda 2 jandarma personelinin şehit düştüğü, 6 askerin de yaralandığının aktarıldığı açıklamada, olayda 2 yerel kolluk görevlisinin hayatını kaybettiği, 2 görevlinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel sağlık durumları iyi olan yaralılarımız Rasulayn Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."