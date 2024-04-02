Son dakika... Finlandiya'da okula silahlı saldırı

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Finlandiya polisi yaptığı açıklamada, Salı günü erken saatlerde Finlandiya'nın Vantaa kentindeki bir okulda silahlı saldırı olayının meydana geldiğini söyledi.

Saldırı, başkent Helsinki'nin bir banliyösü olan Vantaa'daki, birinci sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar yaklaşık 800 öğrencinin eğitim gördüğü Viertola okulunda gerçekleşti.

Vantaa'daki Viertola ilkokulunda sabah saatlerinde meydana gelen saldırı sonrası bir şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada 'Polis olay yerinde inceleme yapıyor. Çevredekilerin bölgeden ve kapalı alanlardan uzak durmaları isteniyor' denildi.