×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Finlandiya'da okula silahlı saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Finlandiya#Saldırı#Dünya
Son dakika... Finlandiyada okula silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 10:17

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir okulda silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve yaralılar olduğu açıklandı. Bölge halkının okuldan uzak durması uyarısı yapan polis, bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Finlandiya polisi yaptığı açıklamada, Salı günü erken saatlerde Finlandiya'nın Vantaa kentindeki bir okulda silahlı saldırı olayının meydana geldiğini söyledi.

Saldırı, başkent Helsinki'nin bir banliyösü olan Vantaa'daki, birinci sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar yaklaşık 800 öğrencinin eğitim gördüğü Viertola okulunda gerçekleşti.

Vantaa'daki Viertola ilkokulunda sabah saatlerinde meydana gelen saldırı sonrası bir şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada 'Polis olay yerinde inceleme yapıyor. Çevredekilerin bölgeden ve kapalı alanlardan uzak durmaları isteniyor' denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Finlandiya#Saldırı#Dünya

BAKMADAN GEÇME!