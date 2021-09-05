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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 05.09.2021 - 11:23 | Son Güncelleme:

Son dakika... DEAŞ Irak'ı kana buladı: 13 polis öldü!

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Son dakika... DEAŞ Irak'ı kana buladı: 13 polis öldü!

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, DEAŞ Irak'ın kuzeyindeki Kerkük yakınlarındaki bir kontrol noktasına saldırı düzenledi. Saldırıda en az 13 polis hayatını kaybetti.

Terör örgütü DEAŞ Kerkük yakınlarındaki bir kontrol noktasına saldırdı. Saldırıda 13 polis hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.

Üst düzey bir Irak polis memuru AFP'ye verdiği demeçte 'DEAŞ üyeleri bir federal polis kontrol noktasını hedef aldı' dedi.

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