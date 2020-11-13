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Haber Giriş: 13.11.2020 - 12:00 | Son Güncelleme:

Son dakika... Azerbaycanlı asker 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan evini buldu

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Azerbaycanlı bir asker, Dağlık Karabağ'da 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentindeki evini buldu. "Bu evin sahibi geldi. Bu evin sahibi benim" diyerek evini gösteren asker, "Fatma teyzenin evi de yıkılmış. Bütün evimizi yıkmışlar" şeklinde konuştu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını 44 gün süren operasyonların ardından kurtardı. Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa kentine giren Azerbaycanlı bir asker çocukluğunun geçtiği evi 28 yıl sonra buldu.

Evinin bulunduğu mahalleyi anlatan Azerbaycanlı asker, "Bakın evim ne durumda. Bakın bizim mahallemize. Burada okul vardı. Bu bizim bahçe ve bahçenin duvarı dağılmış durumda. Evin kapısını yıkmışlar" dedi.

"Bu evin sahibi geldi. Bu evin sahibi benim" diyerek evini gösteren asker, "Fatma teyzenin evi de yıkılmış. Bütün evimizi yıkmışlar" şeklinde konuştu.

Azerbaycanlı asker çocukluk yıllarındaki durumu anlatarak, "Burada dedemler yaşıyordu, burada merdivenimiz vardı ve bizim eve çıkıyordu. Şimdi evim tamamen yıkılmış. İşte burada lavabo vardı, yeni yaptırmıştık" dedi.

 

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